37.42 / 38.04 40.84 / 41.65
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Нічого святого: окупанти обстріляли житлові квартали Слов’янська напередодні Великодня, є жертви

18:31 14 квітня 2023
Наслідки ворожого влучання

У п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдали одразу кількох ударів по житловим кварталам міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

У дворі будинка

«Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція», — додав глава області.

Рятувальна операція триває

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав, що відомо про шість постраждалих.

Відреагував на акт агресії і президент Володимир Зеленський.

«Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе», — написав він у соцмережі, показавши відео з місця інциденту.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали вибухи. При цьому найзапекліші бої на Донеччині тривають в районі Бахмута та Мар'їнки.

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тигр

Близнюкам — зміни у житті, Скорпіонам — вигідні покупки, Водоліям — підвищення зарплати: гороскоп на День Веселого Тигра 14 квітня

люди

Нова грошова допомога у 6600 гривень: як отримати

Оформлення допомоги організації

Нова грошова допомога у 6600 гривень: названо додаткові телефони, за якими можуть дзвонити мешканці семи областей

Пугачова та Орбакайте

«Слухала і плакала»: Христина Орбакайте випустила потужну пісню на підтримку Примадони

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту