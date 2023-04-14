Нічого святого: окупанти обстріляли житлові квартали Слов’янська напередодні Великодня, є жертви

У п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдали одразу кількох ударів по житловим кварталам міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

У дворі будинка

«Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція», — додав глава області.

Рятувальна операція триває

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав, що відомо про шість постраждалих.

Відреагував на акт агресії і президент Володимир Зеленський.

«Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе», — написав він у соцмережі, показавши відео з місця інциденту.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали вибухи. При цьому найзапекліші бої на Донеччині тривають в районі Бахмута та Мар'їнки.

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram