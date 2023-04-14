Сили оборони відбили по 15 атак на Бахмут і Мар’їнку, — зведення Генштабу ЗСУ

Протягом доби російський ворог завдав по Україні 6 авіаційних та 19 ракетних ударів, і 13 з них — із застосуванням ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ.

Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Наземні наступальні дії армія рф намагається проводити на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, де протягом доби було відбито понад 30 ворожих атак.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Там підрозділи Сил оборони відбили близько 15 атак противника

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, проте успіху не досяг. Так само закінчилася спроба штурму ворога і поблизу Мар'їнки, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. А на захоплених територіях Донеччини загарбники продовжують переобладнувати під себе медичні заклади. Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

Нагадаємо, раніше таким же чином було переобладнано цивільні лікарні тимчасово окупованої Луганської області.

Фото Генштабу ЗСУ

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram