Гол Ярмоленко допоміг «Аль-Айну» розгромити суперника у чемпіонаті ОАЕ (відео)

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який через травму пропустив поєдинок «жовто-синіх» проти Англії, допоміг «Аль-Айну» відсвяткувати чергову перемогу в чемпіонаті Еміратів.

У гостьовому матчі 22-го туру команда Сергія Реброва розгромила «Хорфаккан» — 3:0 (Ерік, 54, Лаба, 63, Ярмоленко, 66), а Ярмоленко поставив крапку у побитті суперника, після чого був замінений на 67-й хвилині. Під час швидкої атаки «Аль-Айна» Андрій відгукнувся на передачу з флангу найкращого бомбардира чемпіонату ОАЕ тоголезця Лаби (23 м'ячі) та переправив м'яч у сітку.

Зазначимо, що Ярмоленко не забивав за «Аль-Айн» з 5 лютого, коли вразив ворота «Аль-Дафри» (4:1). Усього ж в активі футболіста збірної України у 25 матчах сезону у всіх турнірах дев'ять точних ударів та три результативні передачі.

За чотири тури до фінішу чинний чемпіон країни «Аль-Айн» посідає з 44 очками друге місце, відстаючи на 5 пунктів від лідера «Шабаба Аль-Ахлі». У найближчому турі підопічні Реброва зіграють на своєму полі 19 квітня проти «Шарджі», яка посідає у турнірній таблиці третє місце (42 очки),

Нагадаємо, що контракти Реброва та Ярмоленка з арабським клубом чинні до 30 червня 2023 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко з командою Реброва не зумів завоювати Суперкубок ОАЕ.

Фото ФК «Аль-Айн»

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