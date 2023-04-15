Окупанти обстріляли Слов'янськ ракетами С-300: дев'ять загиблих, десятки поранених, півсотні житлових будинків пошкоджено (фото)

Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них — ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.

Фото поліції

Наразі відомо про 9 загиблих у Слов’янську. Серед них — дворічна дитина. Ворог випустив по місту 7 ракет, які пошкодили 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Фото поліції

На фронті найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили 56 атак ворога, який продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках:

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

«Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України. Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що, в свою чергу, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району», — йдеться у ранковому зведенні Генштаба.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

За офіційними даними, втрати супротивника на ранок суботи, 15 квітня, склали 181 550 військовослужбовців убитими — за добу ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що розслідувачі встановили особу російського офіцера, який віддав наказ завдати авіаудару по Миколаєву — 21 березня 2022 року російський військовий літак скинув потужні бомби на готель «Інгул» та територію Обласної психіатричної лікарні N1.

Фото Нацполіції

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