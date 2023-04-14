«Нашим свідком стало небо»: встановлено російського полковника, відповідального за бомбардування лікарні та готелю в Миколаєві

У Миколаєві, який від початку повномасштабного вторгнення зазнавав обстрілів , 21 березня 2022 року вдень російський військовий літак скинув потужні бомби на готель «Інгул» та територію Обласної психіатричної лікарні N1. «З проханням допомогти знайти причетних до цього воєнного злочину до нас приблизно два місяці тому звернулися слідчі Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області, — розповіла керівник відділу розслідувань неприбуткової організації Truth Hounds („Гончі правди“) Марина Слободянюк. — Адже ми спеціалізуємося на документуванні та розслідуванні воєнних злочинів. Ми взяли цей кейс у роботу, і незабаром нам стало зрозуміло, що маємо реальні шанси виконати завдання. В розслідуванні нам дуже допомогли супутникові знімки і речові докази, які ми самі знайшли на місці бомбардувань — стропи гальмівного парашута».

«Те, що росіяни пофарбували багато своїх Су-34 у блакитний колір, допомогло нам у розслідуванні»

— Нам не вдалося знайти жодного свідка або відеофіксацій моменту бомбардування готелю «Інгул» та території Обласної психіатричної лікарні N1 в Миколаєві, тому нашим свідком стало небо, — говорить Марина Слободянюк. — Ми так і назвали наше розслідування — «Небо свідок».

— З чого почали пошук?

— З аналізу даних, які ми зібрали на місці цих бомбардувань ще в травні минулого року, коли приїхали в Миколаїв, щоб задокументувати атаки російських військ на місто. Слідчі поліції дозволили нам тоді підняти дрон і провести зйомку з повітря місць влучання авіабомб в готель і територію лікарні. Завдяки цьому ми зібрали інформацію, щодо характеру руйнувань, виду і форми вирв. Як я вже скала, дуже корисною знахідкою стали залишки строп гальмівного парашута, які ми знайшли під час обльоту дроном.

Команда розслідувачів із Truth Hounds: керівник відділу розслідувань Марина Слободянюк, Владислав Чирик (ліворуч) та Богдан Косохатько. Фото із сайту https://evocation.info

— Як конкретно парашутні стропи допомогли в розслідуванні?

— Почну з того, що на знімках з дрона чітко видно, що вирви від вибухів мали правильну конусоподібну форму. Такі воронки лишаються після влучання авіаційних бомб або балістичних ракет. Проаналізувавши факти, ми відкинули «ракетну» версію. Виходить, удар було завдано авіабомбами. За розмірами вирв ми визначили, що на готель «Інгул» росіяни скинули 500-кілограмову бомбу (ФАБ-500), а на лікарню — 250-кілограмову (ФАБ-250). Опосередковано цю версію підтверджує те, що бомбардувальники можуть нести на своїх бортах одночасно обидва ці типи бомб. Наприклад, коли на Чернігівщині наші Сили оборони збили ворожий літак, на його борту виявили як 250-ку, так і 500-ку.

— Ці бомби високоточні, керовані?

— Ні, вони вільного падіння, некеровані. Тобто, точність дуже низька. Але вони мають великий радіус ураження.

Скриншот відеозйомки руйнувань готелю «Інгул» в Миколаєві, спричинених влучанням російської авіабомби. Фото надане Мариною Слободянюк

— Які російські військові літаки здатні нести на борту такі бомби?

— В принципі переносити їх можуть навіть стратегічні бомбардувальники: Ту-22М, Ту-160, Ту-95. Але ці літаки легко збити (бо у них відносно невелика швидкість, вони не надто маневрові та великі за розмірами). Тому, як правило, ці бомбардувальники не залітають в зону дії наших ППО. За всю нинішню війну відомий лише один випадок застосування росіянами стратегічного бомбардувальника над територією України: весною минулого року один з таких літаків скинув на територію «Азовсталі» гігантську бомбу ФАБ-3000 (тобто з бойовою частиною масою три тони). Але в Маріуполі української ППО не було, тому ворог мав можливість безкарно завдавати авіаційні удари по місту (до речі, боєць «Азова» з позивним «Мольфар» розповідав в інтерв'ю «ФАКТАМ», що в березні минулого року противник щодня проводив до 100 авіаційних нальотів на Маріуполь. — Авт.).

Тож ми відкинули версію зі стратегічними бомбардувальниками. Власне, назва «стратегічні» вказує на те, що з їхніх бортів запускаються ракети, перебуваючи дуже далеко від цілі. Виходить, що бомбити Миколаїв загарбники направили один з літаків сімейства Су (їхня номенклатура доволі велика). Але який саме? У відкритих джерелах ми знайшли дуже багато фактів використання російською армією для бомбардування території України винищувачів-бомбардувальників Су-34, в тому числі для атак на Миколаїв. При цьому інші модифікації Су або взагалі не використовувалися з такою метою, або використовувались зрідка та й то в прикордонних регіонах і на сході України.

До того ж саме Су-34 найбільше підходить для використання авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500, бо має велику вантажність (8 тонн) і чималий радіус дії. Тому ми зупинилися саме на Су-34 і продовжили розслідування: нам треба було визначити, з якого аеродрому вилетів літак, який скинув бомби на Миколаїв 21 березня минулого року. Скажу зразу, нам це вдалося.

Для бомбардувань українських міст навесні минулого року рашисти широко використовували літаки Су-34

— Певно, росіяни приховують такого роду інформацію. Як ви зуміли її роздобути?

— В цьому нам дуже допомогли супутникові знімки. Тут слід сказати, що верхню частину багатьох своїх Су-34 росіяни пофарбували в блакитний колір (такий собі камуфляж). Нам це було на руку. Бо «блакитні» Су-34 добре видно на супутникових фотографіях. На жаль, росіяни мають й чимало літаків цього типу з чорно-сірим верхом. Але в будь-якому разі Су-34 легко впізнати по їхніх контурах.

Ми сконцентрували зусилля на аналізі супутникових знімків, зроблених в період з 21 до 23 березня 2022 року та інформації з відкритих джерел. Це нам дозволило визначити російські аеродроми (в тому числі в окупованому Криму), на яких знаходились Су-34.

— В розслідуванні вашій команді допомогли джерела в соціальних мережах (на кшталт «Білоруського Гаюна» в Телеграмі), які відстежують активність російської військової авіації?

— Таких ресурсів чимало. Але в даному разі вони нам не допомогли, адже переважну більшість з них було створено влітку 2022 року. А нас цікавив значно раніший період.

«Напевно, окупанти планували розбомбити суднобудівний завод»

— Найближче до Миколаєва авіаційні бази в окупованому Криму. Там у росіян є полки, які мають Су-34?

— Виявилося, що немає в Криму таких полків. Але на бомбардування Миколаєва Су-34 злетів саме з Криму.

— В такому разі виходить, що Су-34 переправили туди з якоїсь авіабази на території росії?

— Ми вважаємо, що саме так. За інформацією з відкритих джерел, ми дізналися, що в Морозівську Ростовської області дислокується 559-й бомбардувальний авіаційний полк, який має у своєму складі три ескадрильї Су-34. Ми почали шукати підтвердження цих даних і знайшли фото цього аеродрому, зроблене з орбіти Землі в листопаді 2022 року. Нарахували на знімку 30 літаків Су-34. Але на супутниковому знімку, зробленому в перший місяць великої війни, їх там вже було набагато менше. Значить, частина бортів перебазували з Морозівська на інші аеродроми.

— В Крим?

— Так, одну ескадрилью в Крим на авіабазу «Бельбек», і ще одну — на аеродром в росії в Приморсько-Ахтарську (Краснодарський край). Це видно на супутникових знімках, зроблених у березні 2022 року. Зрозуміло, що звідти вони могли здійснювати бойові вилети на підконтрольні українській владі території, в тому числі для ударів по Миколаєву.

Тут слід сказати такий важливий факт: з відкритих джерел ми з’ясували, що за 11 місяців до відкритого вторгнення росії в Україну - у квітні 2021 року — 559-й бомбардувальний авіаполк перекинув одну зі своїх ескадрилей в «Бельбек» для військових навчань. Облаштував там базу для обслуговування цих бортів. Тож для льотчиків цього полку авіабаза в Бельбеку була добре відома задовго до початку великої війни.

Ми дуже ретельно проводимо свої розслідування. Тому коли побачили, що на супутникових знімках цієї авіабази знаходились Су-34 не тільки яскраво-синього, але й чорного кольорів, вирішили перевірити, чи має 559-й полк у своєму складі літаки даного типу з чорним камуфляжем? З’ясувати це нам допоміг репортаж з «Бельбеку», зроблений пропагандистським телеканалом «Звезда»: на камеру знято Су-34, який пофарбований в чорний колір! В цьому відеосюжеті чітко прозвучало, що літак входить до складу 559-го полку.

І ще один важливий момент: нашу версію про те, що саме цей полк відправив в «Бельбек» одну зі своїх ескадрилей Су-34, підтверджено офіційною інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Але найбільшою, винятково цінною удачею в нашому пошуку стало те, що нам трапився супутниковий знімок стоянки літаків в «Бельбеку», зроблений саме в той день і в той час (приблизно о 13.30), коли російський Су-34 скинув бомби на готель та лікарню в Миколаєві. Стоянку літаків на цьому фото добре видно. На ній тільки 11 Су-34. В ескадрильї, як я вже казала, 12 таких бортів. Виходить, один в цей час знаходився в повітрі — скидав бомби на Миколаїв.

— Вдалося з’ясувати, хто з льотчиків керував цим літаком?

— На жаль, цього ми поки що не знаємо. Але нам вдалося знайти в соцмережі «ВКонтакте» «одкровення» одного зі штурманів першої ескадрильї 559-го полку. Він виклав пост, в якому сказав на камеру, де служить і що літає з Морозівська бомбити Харків. Ця інформація дозволила нам звузити коло підозрюваних: раз перша ескадрилья скидала смертельний вантаж на Харків, значить бомбити Миколаїв літали пілоти другої або третьої ескадрилей. Ми маємо список їхнього особового складу. Нам також відомо, хто командує 559-м полком — це полковник Віталій Шишкин. Він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, адже міжнародним правом передбачається командна відповідальність за вчинення воєнних злочинів. Якщо літак його полку скинув бомби на Миколаїв, то наказ зробити це мав віддати саме Шишкін. Тому цей військовий має постати перед судом.

Російський полковник Віталій Шишкін має постати перед судом

— Від вибухів бомб, скинутих на готель та лікарню в Миколаєві загинули люди?

— За щасливим збігом обставин жертв не було. Але все одно це бомбардування, згідно з міжнародним законодавством, являється воєнним злочином.

Полковник Шишкін був у складі «масовки», на фоні якої путін записав новорічне відеозвернення. Фото з сайту https://gur.gov.ua/

— Чи є припущення, в які об'єкти цілили російські пілоти — в готель та лікарню чи якісь інші?

— Неподалік готелю «Інгул» та Обласної психіатричної лікарні N1 розташований Миколаївський суднобудівний завод. Ще 2020 року його оголошено банкрутом. Тому немає військової доцільності бомбардувати його. Якби бомби влучили в підприємство, суд все одно мав би підстави кваліфікувати це як військовий злочин.

— Яке розслідування ви назвали б найуспішнішим з тих, що виконала ваша команда?

— На жаль, я не можу поки що повідомляти про нього публічно — не має права розголошувати таємницю слідства, яке проводять офіційні правоохоронні органи. Можу лише сказати, що нам вдалося виявити певну особу, якій може бути пред’явлено звинувачення в воєнних злочинах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що встановлено імена російських нелюдів, які у березні 2022 року на Київщині зґвалтували 4-річну дівчинку на очах у матері. Тим часом пілота, який бомбив Харків і засуджений до 12 років ув'язнення, звільнили від покарання на прохання прокурорів.

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