Великдень-2023: де і коли дивитись онлайн-трансляцію святкових богослужінь ПЦУ та УГКЦ

У Великодню ніч в Україні комендантську години не скасовуватимуть. Зокрема, в Києві вона діятиме, як і раніше, з 00:00 до 05:00. Людей закликають надати перевагу онлайн-трансляціям богослужінь з огляду на безпекову ситуацію.

Так, в СБУ звертають увагу на те, що ворог не полишає спроб влаштувати провокації, у тому числі й з використанням релігійної тематики.

У спецслужбі радять обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися; не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій; не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях; без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика, а також повідомляти правоохоронцям про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

В СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0−800−501−482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]

В Православній церкві України повідомляють, що кияни та гості міста зможуть прийти до храмів у суботу, 15 квітня, до початку комендантської години та залишитися в них на всю ніч до її завершення.

В Пасхальну ніч урочисті богослужінняу кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній: полуношницю, хресний хід, Великодню ранню та Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого. Загалом Богослужіння триватиме з 23:00 до 4:00, а хресний хід розпочнеться о 23:50.



У неділю, 16 квітня, о 6:00 буде звершене перше Пасхальне богослужіння Православної Церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, яке очолить виконуючий обовʼязки намісника Лаври архімандрит Авраамій.

Трансляція — на YouTube-каналі ПЦУ.

Освячення пасок на території Свято-Михайлівського Золотоверхого собору звершуватиметься:

В суботу 15 квітня з 16:00 до 23:00;

В неділю 16 квітня з 6:00 до 15:00.

Освячення пасок на території Верхньої Лаври буде звершуватися:

В суботу 15 квітня з 16:00 до 23:00;

В неділю 16 квітня з 6:00 до 12:00.

В Патріаршому соборі Воскресіння Христового (Микільсько-Слобідська, 5)

Велика субота, 15 квітня

08:00 — Часи, обідниця;

09:00 — Вечірня з Літургією Василія Великого;

15:00 — Освячення пасок.

Трансляція — на YouTube-каналі УГКЦ.

Ексклюзивний матеріал «Великдень-2023: як підготуватись до свята і що покласти до великоднього кошика» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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