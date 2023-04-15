Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Херсона 15 квітня

Російські окупанти напередні світлого свята Воскресіння Христова обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу міста загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також триває розбір завалів у Слов'янську. Там рятувальники дістали тіла ще двох загиблих, повідомляє Суспільне.

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу міста зросла до 11 людей, 21 людина отримала поранення. У зруйнованій п'ятиповерхівці загинули шість людей.

Як писали «ФАКТИ», протягом минулої доби окупанти обстріляли Слов'янськ ракетами С-300. Ворог випустив по місту 7 ракет, які пошкодили 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Ілюстративне фото

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