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Україна

З часом становище росіян в Криму може стати нестерпним: аналітик про варіанти деокупації

20:15 16 квітня 2023
окопи в Криму

Агентство Reuters опублікувало кадри окопів, виритих росіянами на пляжі в окупованому Криму. При цьому не уточнюється, де саме вони були зроблені. Але попередні повідомлення The Washington Post на початку квітня, засновані на супутникових знімках компанії Maxar, свідчили про те, що нові траншеї були створені і в інших місцях, включаючи Перекопський перешийок, який з'єднує півострів з материком, і що додаткові кілометри окопів були побудовані вздовж узбережжя на заході Криму. Це чітко демонструє побоювання Москви, що Україна може спробувати захопити Крим, вважає американська газета.

На знімках Reuters, зроблених британським агентством Scopal, видно, що траншеї в піску ще не закінчені. Українці неодноразово заявляли, що хочуть звільнити всі окуповані території, включаючи Крим, який вони вже кілька разів атакували за допомогою безпілотників і безпілотних катерів.

Військовий аналітик Майкл Кофман каже, що навряд чи українці захоплять Крим класичним способом, який створив проблеми німцям під командуванням Еріха фон Манштейна під час Другої Світової війни. Але він каже, що українські операції можуть виснажити російські війська.

«З часом їхнє становище може стати нестерпним, і росія, можливо, захоче вести переговори про статус Криму», — припускає він.

Нагадаємо, весняний удар ЗСУ розділить армію рф на дві частини.

Фото в заголовку з сайту crimea. suspilne

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