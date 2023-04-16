Стриже собак та росіян: стало відомо про таємні прильоти Валерія Леонтьєва до рф

Популярний за часів СРСР співак Валерій Леонтьєв, який має будинок у США, зник з радарів ще на початку минулого року. Артист пропустив усі важливі музичні премії та скасував концерти у росії.

Про це пише російське пропагандистське видання з посиланням на знайомих співака.

«Леонтьєв полетів в Америку, в Майамі, де має нерухомість. Там понад 20 років живе його дружина Людмила Ісакович. Від телевізійних зйомок Валера теж відмовляється, каже, здоров'я не дозволяє брати участь у телепроєктах. Але минулого тижня він інкогніто приїжджав до Москви, виступав на корпоративі», — розповіли вони.

За інформацією інших джерел, у своєму рішенні не виступати в росії Леонтьєва переконав від'їзд з країни Алли Пугачової з сімейством та небажання виступати на пропагандистських концертах.

Тому він тепер надає перевагу таємним візитам для виступу на корпоративах, один з яких відвідав нещодавно.

ЗМІ пишуть, що це вже не перший таємний приїзд артиста до росії на заробітки — гонорар співака за захід склав 3 млн 500 тис рублів.

«На корпоративи в столиці Валерія Яковича можна вмовити й за 2 млн 500 тис рублів. Чому артист не гастролює в росії? Вік дає взнаки. Касовий концерт у нього коштує мільйон рублів, але за ці гроші Леонтьєву треба дві години відпахати на сцені. А за корпоративи і платять більше, і співати багато не треба. У середньому заказник Валерія Яковича триває 40 хвилин», — цитує ресурс промоутера Сергія Лаврова.

До пандемії в США Леонтьєв мав два будинки та квартиру. Зараз, судячи з даних з реєстру нерухомості Майамі, в нього тільки двоповерхова вілла, розташована на закритій території в елітному районі «Корал гейбл», де жила Вітні Х'юстон.

Кілька років тому ця вілла коштувала 3 млн 358 тис доларів, зараз її ринкова вартість зросла до 4 млн 958 тис доларів. А це означає, що й податки зросли. Наприкінці року артистові довелося сплатити близько 100 тисяч доларів податку.

За роки проживання у Майамі дружина артиста відкрила там бізнес — готель та перукарню для собак. Але згодом сфера діяльності Людмили Ісакович розширилася. Дружина співака почала виїжджати додому до ВІП-клієнтів. Причому клієнтура її винятково преміальна.

Під час пандемії Ісакович почала обслуговувати псів з острова мільйонерів Фішер Айленд. Дістатись цього райського шматочка суші можна лише на спеціальному поромі на запрошення жителя острова. Там розташовані вілли таких зірок, як Ганна Курнікова та Енріке Іглесіас. Є там нерухомість і в друга Леонтьєва композитора Ігоря Крутого.

Великі витрати вимагають таких самих доходів, тому поки дружина артиста стриже собак, він продовжить «знімати шерстку» з грошових жителів росії.

Тим часом легендарна Алла Пугачова покинула росію відразу після вторгнення путінських окупантів в Україну. Примадонна поки що не має наміру навідуватися на батьківщину, де її постійно хейтять за антипутінську та антивоєнну позицію. Днями Пугачова влучно відповіла на вітання з днем народження.

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