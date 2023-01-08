Важкохворий Валерій Леонтьєв терміново розпродає нерухомість у США

Важкохворий Валерій Леонтьєв, чиї проблеми зі здоров'ям загострилися ще на початку 2022 року, терміново розпродає нерухомість у США

Останніми місяцями популярний артист страждає від серйозних проблем зі здоров'ям. А витрати на лікування виявилися вищими, ніж припускав Валерій Якович.

Кілька місяців тому Валерій Леонтьєв практично зник із радарів шанувальників. За відомостями журналістів, «Казанова» практично безвилазно сидить на своїй розкішній віллі в Майамі (штат Флорида, США), намагаючись упоратися із проблемами зі здоров'ям. Минулого року 73-річний артист переніс одразу дві серйозні операції — на очах та на нозі, пише пропутінський ресурс КП.

«У березні Леонтьєву оперували очі, тож він мало куди виходив. А потім ще й важка операція на ногах. Хворі коліна його турбують із початку „нульових“. Тоді під час концерту, виконуючи складні танцювальні па, він пошкодив спочатку меніск на одній нозі, потім незабаром і на другій. Мабуть, старі травми далися взнаки», — розповів журналістам знайомий Валерія Яковича.

Леонтьєв на одному з останніх концертів у Москві

Як вдалося з'ясувати журналістам, для оплати дорогого лікування Леонтьєву довелося продати значну частину нерухомості. До останнього моменту він володів квартирою та двома віллами. Однак, судячи з відомостей, отриманих з реєстру нерухомості Майамі, виконавець вже позбувся апартаментів і одного з будинків. Їхня вартість не повідомляється, але, за деякими відомостями, йдеться про мільйони доларів.

Нинішній особняк, в якому з дружиною проживає Валерій Якович, оцінюється майже в п'ять мільйонів доларів. Це означає, що наприкінці року самому Леонтьєву доведеться заплатити близько 100 тисяч доларів податків. Зрозуміло, це значні витрати для сімейного бюджету. Не дивно, що Леонтьєв позбавився іншої нерухомості, яка також приносила йому лише збитки.

Нагадаємо, влітку співак остаточно залишив рф слідом за свідомими колегами, які таким чином висловили протест проти вбивчої війни путіна проти України.

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