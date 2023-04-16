Пугачова задиристим віршем відповіла на привітання з днем народження: «Біля стовпа ганебного»

Вчора, 15 квітня, легендарна артистка Алла Пугачова приймала вітання із 74-річчям від родичів, друзів, колег.

Серед тих, хто звернувся до Примадонни, був і музичний критик Артемій Троїцький. Він привітав зірку в соцмережі, а та відповіла йому глибокодумним чотиривіршом.

«Немає нічого соромного в тому, щоб стати біля стовпа „ганебного“. За часів двуличності він надає величі», — написала знаменита виконавиця.

Тобто Алла Борисівна натякнула, що не бачить ніякої трагедії в тому, що їй довелось виїхати з фашистської росії і оселитися тимчасово у Ізраїлі — тим самим вона не стала кривити душею. А задля посилення комічного ефекту вона навіть показала себе «прив'язаною» до стовба.

Нагадаємо, Пугачова з осені 2022 року живе із сім'єю в Ізраїлі. Незважаючи на це, у неї залишилися мільйони прихильників у багатьох країнах, про що свідчить море привітань у мережі.

Як пишуть ЗМІ, день народження співачка відзначала без чоловіка Максима Галкіна, який зараз гастролює США та Канадою.

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