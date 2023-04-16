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Суспільство та люди

Перешкоджав діяльності військкомату: у Луцьку суд виніс вирок адміну Telegram-каналу про повістки

16:56 16 квітня 2023
суд

У Луцьку суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналу «Де роздають повістки», який повідомляв користувачам локацію співробітників військкомату.

Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу.


Як виявилося під час засідання, у групі розміщувалися дані про час та місце вручення повісток працівниками Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що, за даними слідства, нібито дозволяло призовникам уникати виконання військового обов'язку.

Адміністратору Telegram-каналу швидко закрили доступ до мережі, після чого правоохоронні органи провели обшук у його будинку та висунули звинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Протягом місяця йому було оголошено вирок, згідно з яким адмін отримав п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном на два роки.

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