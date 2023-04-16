Валіза повинна бути напоготові: що потрібно брати з собою тим, кого мобілізували (список речей)

Українцям, які потенційно можуть отримати повістку під час мобілізації, радять підготувати перелік речей, які можуть знадобитися на фронті або в тилу. Таку валізу зі всим необхідним потрібно тримати вдома на випадок, якщо вас торкнеться призов до Збройних Сил.

Зазвичай призовників забезпечують базовим комплектом речей: формою, каскою, бронежилетом та іноді баулом чи тактичним рюкзаком.

Втім, зазначає ТСН, часом у вашому регіоні може не вистачати бронежилетів потрібного розміру чи рівня захисту, тож у такому випадку мобілізовані купують речі самі, або ж вдаються до допомоги волонтерів.

Не зайвими будуть також військовий шолом з балістичним захистом і тактичні захисні окуляри-маска.

Військові, які вже мають досвід бойових дій, радять перш за все подбати про додатковий одяг та зручне взуття (кросівки, черевики або берці). Краще, аби воно було демісезонним або мультисезонним.

Окрім того, скоріше за все вам знадобляться:

гумові капці;

високі гумові чоботи;

декілька пар шкарпеток з антибактеріальним просоченням та без синтетики;

декілька пар устілок;

декілька пар нижньої білизни;

декілька комплектів термобілизни (важливо купувати ту, яка добре виводить вологу і зберігає тепло — синтетичну або вовняну);

тактичні рукавички (зверніть увагу на ті, які захищають від порізів та витримують високі температури);

камуфляжная панама або кепка, шапка чи балаклава;

тактична маскувальна сітка на голову.

Не зайвим буде мати власний набір засобів особистої гігієни та медикаментів, зокрема, антибіотики та антибактеріальні препарати, засіб для зупинки кровотечі; джгут з гуми або декілька турнікетів; знеболювальні та жарознижувальні засоби;

стерильні бинти, вата, індивідуальний перев’язувальний пакет; засіб від комах; зубна паста, декілька зубних щіток у чохлах; туалетне мило (2−3 шт.), жіночі прокладки (добре вбирають зайву вологу у взутті), мило господарське (1−2 шт.) або рідке мило; туалетний папір; рушник; крем для зволоження обличчя і крем для захисту від сонця; кусачки для нігтів; антисептик; серветки сухі та вологі.

У переліку потрібних інструментів:

складний ніж;

мультитул;

складна ложка-виделка;

карабіни різних розмірів;

складна лопата;

рубило;

сміттєві пакети;

газовий пальник;

залізна кружка;

мотузка;

батарейки;

кілька ліхтариків;

супер клей;

голки/нитки.

Яка потрібна їжа:

висококалорійна їжа, шоколад (хоча б на кілька днів);

вода і місткість для неї (наприклад, фляга);

чай, кава, згущене молоко, сухофрукти, горіхи.

Нагадаємо, коли настає адміністративна і кримінальна відповідальність за ухилення від призову, та як оголошують у розшук.



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