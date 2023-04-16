«Христос Воскрес!» Софія Ротару, Леся Нікітюк та інші зірки привітали українців з Великоднем

Легендарна співачка Софія Ротару, яка нещодавно привітала українців з Благовіщенням, знову звернулась до співгромадян.

Звичайно, Софія Михайлівна не могла не висловити щирі побажанням у Великдень — найбільш світле свято року, яке займає особливе місце в серцях православних християн.

І цього разу артистка знову висловила привітання українською мовою.

«Любові вам, надії, сили і віри! Христос Воскрес!" — написала співачка в сторіз у соціальній мережі.

Також до фанатів у цей день звернулися ведуча Леся Нікітюк з Хмельницького, актриса Ольга Сумська — з Києва, лідер гурту «Антитела» Тарас Тополя — з Тель-Авіву, де гурт зіграв концерт, та інші зірки.

Родина Сумської зробила фото на подвір'ї Володимирського собору в Києві.

Там же, біля собору, знімали ранковий ефір зірки телеканалу «1+1» Людмила Барбір та Руслан Сенічкін.

Тарас Тополя і на чужині не зрадив українських традицій, прийшовши освятити їжу до святкового столу.





Хореографиня Олена Шоптенко побажала українцям, аби «непереможне світло жило всередині кожного з нас».

«Ми всі одна сім’я, яка скоро знову збереться разом. І не перестане дякувати усім, хто виборює нашу свободу кожного дня», — написала вона.

Український шеф-кухар Олександр Ярославський «доповів», що напередодні свята долучився до збору на пасочки для ЗСУ та навіть більше.

«Вистачило щей на дуже потрібний дрон», — розповів він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побажав українцям зустріти свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце — синьо-жовтий прапор.

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