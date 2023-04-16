«Христос Воскрес!» Софія Ротару, Леся Нікітюк та інші зірки привітали українців з Великоднем
Легендарна співачка Софія Ротару, яка нещодавно привітала українців з Благовіщенням, знову звернулась до співгромадян.
Звичайно, Софія Михайлівна не могла не висловити щирі побажанням у Великдень — найбільш світле свято року, яке займає особливе місце в серцях православних християн.
І цього разу артистка знову висловила привітання українською мовою.
«Любові вам, надії, сили і віри! Христос Воскрес!" — написала співачка в сторіз у соціальній мережі.
Також до фанатів у цей день звернулися ведуча Леся Нікітюк з Хмельницького, актриса Ольга Сумська — з Києва, лідер гурту «Антитела» Тарас Тополя — з Тель-Авіву, де гурт зіграв концерт, та інші зірки.
Родина Сумської зробила фото на подвір'ї Володимирського собору в Києві.
Там же, біля собору, знімали ранковий ефір зірки телеканалу «1+1» Людмила Барбір та Руслан Сенічкін.
Тарас Тополя і на чужині не зрадив українських традицій, прийшовши освятити їжу до святкового столу.
Хореографиня Олена Шоптенко побажала українцям, аби «непереможне світло жило всередині кожного з нас».
«Ми всі одна сім’я, яка скоро знову збереться разом. І не перестане дякувати усім, хто виборює нашу свободу кожного дня», — написала вона.
Український шеф-кухар Олександр Ярославський «доповів», що напередодні свята долучився до збору на пасочки для ЗСУ та навіть більше.
«Вистачило щей на дуже потрібний дрон», — розповів він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побажав українцям зустріти свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце — синьо-жовтий прапор.41
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