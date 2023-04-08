Софія Ротару вперше за довгий час звернулася до шанувальників українською: що стало причиною

На відміну від зрадниці Лорак чи Лоліти, які відреклися від України, народна артистка Софія Ротару давно вирішила, на чию сторону стати у розв'язаній путіним війні.

Так, ще 28 лютого 2022 року, коли ворожі війська стояли під Києвом, співачка написала, що «російські ракети знищують мирних жителів» і зобразила сердечко на тлі нашого прапору.

Звичайно, їй можна дорікнути «ухилянтами» в сім'ї, але непохитна позиція самої співачки визиває лише повагу у українців: всім зрозуміло, що відправити пропутінку алегрову вслід за «руським кораблем» може тільки справжній патріот України.

Відомо, що Софія Ротару майже не з'являється в публічному просторі, не дає інтерв'ю, і спілкується з шанувальникам лише через соціальні мережі. До того ж російської мовою.

Але, схоже, в цій справі намічається перелом: в інстаграм-сторіс співачка вперше за довгий час звертається до читачів акаунту українською

Так, 7 квітня вона привітала українців зі святом Благовіщення.

«Вітаю вас зі святом Благовіщення», — підписала пост Софія Ротару.

На жаль, в сторіз неможливо реагувати на повідомлення, тому читачі не змогли висловити свого захвату від привітання співачки рідною мовою.

Нагадаємо, що у березні співачка тепло привітала з перед'ювілейним днем народження невістку Світлану.

Фото офіційний Instagram співачки

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