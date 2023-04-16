«Незадовго до трагедії отримав звання старшого лейтенанта»: стало відомо ім’я бійця, який загинув на навчаннях у «Десні»

В Ічні на Чернігівщині попрощались із захисником Владиславом Крижановським. Він загинув у навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого, смт Десна. Цього трагічного дня загинув весь екіпаж танка: за попередньою версією, заклинив снаряд, який здетонував при спробі його витягти. За декілька днів до смерті чоловік отримав звання старшого лейтенанта, повідомляє видання «Трудова слава»:

«У родині Крижановських з Августівки на захист Вітчизни стали усі чоловіки — батько Юрій та два сини — старший, тоді ще 25-річний Сергій, і молодший 23-річний Владислав.

Юрій Іванович зі старшим сином бойовий досвід здобули ще в АТО. Старший Крижановський із 2000-го служив за контрактом у в/ч А 1479. У зоні бойових дій бував регулярно, куди постачав боєприпасами військовим підрозділам, щоб було чим давати здачі ворогам. Тому диверсія, яку вчинили вороги України у 2018 році у Дружбі, де було знищено до 95% складів, однозначно позначилася на забезпеченні наших військ боєприпасами. Тепер штаб-сержант Юрій Крижановський воює у Сумському прикордонному загоні швидкого реагування".

Як повідомляють журналісти, танкова бригада Владислава Крижановського вісім місяців воювала на Донецькому та Харківському напрямках. Рік батько із меншим сином не бачилися.

«Із липня 2022 року у його біографії розпочинається сторінка бойових звершень у складі танкової бригади. Воював у Донецькій області на Бахмутському напрямку: Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ. Їхня танкова бригада звільняла Балаклею, Ізюм, Куп’янськ. Після успішного контрнаступу їх знову перекинули на Бахмут. За звитягу та хоробрість, проявлені у боях, воїна нагородили нагрудним знаком «За зразкову службу».

4 березня Владислава Крижановського знову направили у «Десну», а 5 числа присвоїли чергове офіцерське звання «старший лейтенант» та нагородили медаллю «За оборону України». Востаннє, коли родина бачила своє сонечко, як Владислава називали домашні, був день народження мами Валентини. 4 березня він відпросився зі служби, щоб привітати свою найріднішу неньку та побути із дружиною Мариною, з якою побралися 5 березня 2021 року. Рідні не можуть повірити у таку тяжку втрату. Що там могло статися — нікому не втямки. Адже він, розповідають, не пив, не курив, не лихословив. Займався спортом. За десять днів об’їздив автостопом та обійшов всю Україну. Був надзвичайно відповідальним і цілеспрямованим".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що внаслідок ДТП загинув батько захисника Миколаєва генерала Марченка.

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