Неприйнятне рішення: у Єврокомісії відреагували на заборону імпорту українського зерна в Польщі та Угорщині

Єврокомісія різко засудила рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та інших продуктів харчування з України для захисту своїх сільськогосподарських секторів. Варшава ввела заборону після серії масових протестів польських фермерів. Будапешт приєднався до неї.

«Ми обізнані про заяви Польщі та Угорщини. У цьому контексті важливо наголосити, що торговельна політика перебуває у виключній компетенції ЄС і, отже, односторонні дії країн-членів союзу є неприйнятними», — наголошується в заяві Єврокомісії.

«У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в рамках ЄС», — додали представники Єврокомісії.

Про польську заборону стало відомо 15 квітня. Як заявив лідер правлячої партії «Закон і справедливість» Ярослав Качинський, цей крок необхідний для захисту польського сільськогосподарського сектору, якому загрожує криза через наплив дешевшої української продукції.

«Ми були і залишаємося незмінними друзями і союзниками України. Ми підтримуємо її і будемо підтримувати. Але обов'язок кожної держави, кожної влади — захищати інтереси своїх громадян», — сказав Качинський.

Повний перелік продукції, ввезення якої заборонено, складається з 18 найменувань, зокрема зерна, молока, яєць, овочів, м'яса, продуктів бджільництва.

Угорщина тимчасово заборонила імпорт зерна, олійних культур і деяких інших сільськогосподарських продуктів з України, заявив 15 квітня міністр сільського господарства республіки Іштван Надь.

Варшава і Будапешт вказали, що заборона, імовірно, діятиме до 30 червня. Однак після різкої заяви Єврокомісії угорський уряд пообіцяв продовжити забезпечення транзиту української агропродукції. Про це під час термінових переговорів із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським заявив Іштван Надь. Сольський має намір 17 квітня провести термінові переговори з польським колегою Робертом Телюсом.

Питання транзиту українського зерна та іншої сільгосппродукції через Польщу вкрай важливе. Щомісяця цим шляхом до Європи потрапляє щонайменше 200 тисяч тонн зерна з України. Загалом же йдеться про транзит щомісяця від 500 тисяч до 700 тисяч тонн різної сільгосппродукції, включно із зерном, олією, цукром, яйцями, м'ясом та іншими продуктами.

Нагадаємо, неофіційні переговори щодо чорноморської зернової угоди тривають.

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