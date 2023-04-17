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Бійня в аквапарку на популярному курорті: загинула дитина та ще шестеро людей

14:16 17 квітня 2023
місце трагедії на курорті La Palma в муніципалітеті Кортасар, Мексика

На популярному мексиканському курорті Кортасар озброєні люди увірвалися до аквапарку La Palma і відкрили прицільний вогонь по відпочиваючих. Унаслідок цього загинуло семеро людей — троє чоловіків, три жінки і 7-річна дитина. Ще одна людина дістала важкі поранення.

Американський телеканал Fox News повідомляє, що злочинці зірвали встановлені в аквапарку камери спостереження і зникли. Проте відеозапис бійні є в розпорядженні поліції і ЗМІ. Його зробив один із відвідувачів La Palma.

На ньому бачити жертв, що лежать на підлозі та шезлонгах, у повітрі висить густий дим, очевидно від стрілянини. Видно і людей, які рятуються втечею. Трагедія в Кортасарі сталася в останні вихідні шкільних великодніх канікул.

Місцеві ЗМІ вважають, що бійня стала наслідком війни мексиканських наркокартелів, яка не припиняється вже багато років. З 2006 року, коли уряд Мексики почав використовувати збройні сили в боротьбі з наркокартелями, у країні загинуло вже близько 350 тисяч осіб. Часом наркобоси спеціально віддають наказ влаштувати показове масове вбивство невинних людей, щоб викликати обурення в країні і налаштувати громадськість проти уряду.

У штаті Гуанахуато, де розташований Кортасар, змагаються ворогуючі наркокартелі Santa Rosa de Lima і Jalisco Nueva Generacion.

Нагадаємо, у США святкування дня народження підлітка переросло у стрілянину із загиблими та пораненими.

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