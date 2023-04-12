Бійня в США: співробітник банку, який застрелив п'ятьох колег, транслював напад у прямому ефірі в Instagram

Після кривавої бійні в Каліфорнії у США скоєно чергове масове вбивство. Цього разу трагедія сталася у відділенні Old National Bank у Луїсвіллі, штат Кентуккі. Загинули шестеро людей, включаючи стрільця. Ним виявився колишній співробітник банку Конор Стерджен. Він був убитий під час перестрілки з поліцією.

Мотиви 25-річного Стерджена наразі не встановлені. Відомо, що він вів онлайн-трансляцію того, що відбувається, в Instagram. Поліція припускає, що Конор приховав образу на своїх колег через майбутнє звільнення.

Конор Стерджен

Ще дев'ятеро людей отримали поранення, у тому числі два офіцери поліції. Троє поранених перебувають у критичному стані.

Відділення банку розташоване в центрі Луїсвілла поряд з міським бейсбольним стадіоном.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир ледь не розплакався, коли спілкувався із журналістами.

«Жахливо. Сьогодні загинув мій дуже близький друг», — сказав губернатор.

Мер Луїсвілла Крейг Грінберг закликав усіх молитися за поранених та похвалив поліцію за миттєву реакцію на повідомлення про стрілянину. «Без сумніву, вони своїми діями врятували багатьох людей», — сказав мер.

CNN повідомляє, що Стерджен під час нападу використав гвинтівку типу AR-15. Зброю він легально придбав за шість днів до нападу.

На відео, яке знімав Конор, є моторошний епізод. Стерджен з гвинтівкою в руках звертається до однієї з жінок у банку. «Вам краще вибратися звідси», — говорить він. Співробітниця банку швидко прямує до виходу. Конор скидає гвинтівку і намагається вистрілити жінці у спину. Однак він не зняв зброю із запобіжника. Вбивця спокійно виправляє цю помилку і все-таки робить постріл. Жінка падає.

Свої кілька пострілів по колишніх колегах Стерджен зробив за одну хвилину. Потім він припинив стрілянину і почав чекати на приїзд поліції. Коли з'явилися патрульні машини, Конор відкрив по них вогонь.

Його жертвами стали в результаті дві жінки та троє чоловіків віком від 40 до 64 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про жахливий випадок у Бразилії, де в дитячому садку чоловік сокирою зарубав чотирьох малюків.

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