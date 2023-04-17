У США святкування дня народження підлітка переросло у стрілянину: є загиблі та поранені

Американські ЗМІ повідомили про чергове масове вбивство в країні. Щонайменше четверо людей загинули, понад 20 дістали поранення внаслідок стрілянини на святкуванні 16-річчя дівчинки в Дейдвіллі, штат Алабама. Телеканал Fox News повідомив, що серед убитих виявився талановитий футболіст-підліток Філ Доуделл, який отримав грант від університету в Джексонвіллі.

Філ був старшим братом Алексіс Доуделл, чий день народження відзначали в Дейдвіллі. На святкуванні було щонайменше 250 осіб, переважно підлітки, а також сусіди з дітьми. Серед поранених опинилася мати Алексіс. Місіс Доуделл перебуває в лікарні в критичному стані з двома кульовими пораненнями.

Дейдвілл — невелике місто. Тут живуть приблизно 3 200 осіб. Усі одне одного знають. Трагедія торкнулася так чи інакше практично кожної сім'ї.

Слідство ведуть спецагенти Держбюро розслідувань Агентства із забезпечення правопорядку Алабами. На місці працюють співробітники департаменту поліції Дейдвілла, офісів шерифа й окружного прокурора, а також ФБР.

Убивця (або вбивці) перебувають у розшуку. Правоохоронні органи поки не називають ні імен підозрюваних, ні мотиву злочину.

Білий дім уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із місцевою владою та правоохоронними органами.

Від початку 2023 року в США сталося щонайменше 162 інциденти з масовою стріляниною. Це означає, що в середньому щодня вчинялося більше одного такого злочину.

Наприкінці березня президент США Джо Байден зажадав посилити законодавство щодо володіння вогнепальною зброєю в країні. Однак усі попередні спроби демократів зробити це наштовхувалися на жорсткий опір республіканців у Конгресі.

Нагадаємо про ще одну трагедію в США — жінка-трансгендер влаштувала стрілянину в школі, загинули 6 осіб.

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