У четвер, 20 квітня, станеться незвичайне астрономічне явище — гібридне сонячне затемнення. Цього року це перше сонячне затемнення. Астрологи, що склали гороскоп на поточний тиждень, попереджають, що воно може вплинути на нашу поведінку, самопочуття та на фінансове становище представників різних знаків зодіаку.

Востаннє гібридне затемнення спостерігалося 8 квітня 2005 року, наступне буде 30 квітня 2041 року. Цього року воно відбудеться 20 квітня о 6.17 за київським часом та триватиме 1 хвилину 16 секунд. Однак побачити астрономічне явище зможуть не всі жителі планети, а лише в деяких районах Індійського та Тихого океанів. В Україні спостерігати за затемненням також не вдасться.

На думку астрологів, сонячне затемнення може впливати на наше здоров'я. Метеочутливі люди можуть відчувати слабкість, головний біль, безсоння та тривожність, також у цей період підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Тому в день сонячного затемнення краще відкласти всі справи та відпочити.

Астрологи дали рекомендації представникам різних знаків Зодіаку на поточний тиждень. Слідування їм допоможе зберегти фінанси та уникнути негативного впливу затемнення.

Овен

Овни цього тижня мають гарні можливості в роботі та бізнесі, особливо якщо вони виявлять більше самостійності. Однак, тиждень не підходить для участі в колективних проектах, пошуку союзників або відкриття бізнесу. Астрологи радять Овнам зосередитись на важливих справах та пошуку свого покликання, але не чекати миттєвих результатів. Через ослаблення Венери, що у Близнюках, Овнам може бути складно працювати без перерв. Важливо знаходити час для відпочинку та не поспішати з прийняттям рішень, пов'язаних із великими грошовими сумами, пише slovofraza.com.

Телець

Починаючи із середи, зовнішні умови почнуть змінюватися швидко. У цей день відбудеться небезпечне кільцеве сонячне затемнення, і Тельцям необхідно буде швидко реагувати на проблеми, що виникають, пристосовуватися до змін планів, переносити або змінювати проекти та зустрічі. З четверга астрологи не рекомендують приймати фінансові ризики та робити великі покупки. Перша половина тижня буде успішнішою. До середи включно слід приділити увагу професійному навчанню, збиранню корисної інформації та пошуку мотивації. Це допоможе правильно оцінити ситуацію.

Близнюки

Близнюкам слід зайнятися пошуком мотивації у період з 17 по 23 квітня. Це ключове завдання для представників цього Повітряного Знаку, тому що їм необхідно знайти спосіб змусити себе працювати. В даний час важливо бути особливо уважними при спілкуванні з незнайомими людьми, оскільки зростає ризик отримання неправдивої інформації, застосування якої може призвести до помилок та втрати великих грошових сум. Загалом тиждень буде складним із фінансової точки зору, тому краще тимчасово відкласти шопінг.

Рак

Ракам не варто сильно активізувати свою фінансову діяльність у цей період, оскільки планети не сприяють цьому плану. Астрологи радять зосередитися на домашніх справах, таких як покращення інтер'єру та проведення ремонтних робіт. Великі покупки краще здійснити у першій половині тижня. Проте надто велике бажання контролювати всі свої фінансові та робочі справи може викликати конфліктні ситуації.

Лев

Левам може бракувати цілеспрямованості через ослаблення Венери та Марса, але це не означає, що не відбуватимуться позитивних змін. Астрологи рекомендують звертати увагу на знаки змін на краще. Левам варто приділяти більше уваги позитивним подіям, щоб залучити ще більше удачі у своє життя. Незважаючи на можливі труднощі на роботі, успіх можна вимірювати не лише грошима, а й насолодою від процесу. Фінансові справи будуть кращими у тих, хто готовий пристосовуватися до обставин, що змінюються.

Діва

З середини квітня Діви легко справлятимуться з роботою, але за неї отримати гроші стане важче. Не варто зараз шукати нові джерела доходу, натомість краще зосередитися на вирішенні основних проблем. Дівам доведеться приділити багато часу своїм справам, але це допоможе їм переробити всі завдання, що накопичилися. Починати щось нове краще відкласти на пізній час, а наприкінці тижня Дівам потрібно буде як слід відпочити.

Терези

З 21 квітня Венера у Близнюках та ретроградний Меркурій створять несприятливі умови для тих Терезів, які не вміють правильно управляти своїми фінансами. Незважаючи на це, на початку тижня у Терезів є можливість проявити себе, якщо вони продумають свої плани, цілі та завдання до дрібниць. В цьому випадку ймовірність фінансових втрат і невдач буде значно меншою.

Скорпіон

Цього тижня для Скорпіонів можливі непередбачувані витрати, тому важливо стежити за своїм бюджетом і не піддаватися рекламним хитрощам. Рекомендується складати списки покупок та купувати лише необхідне. На початку тижня вдалі дії на роботі, спрямовані на довгострокову перспективу, можуть дати надходження коштів від інвестицій та виконаної роботи. У складніших ситуаціях, особливо після 20 числа, Скорпіонам варто звертатися до сили стихії Води для отримання підтримки.

Стрілець

Поради для Стрільців, щоб зберегти стабільність у роботі та фінансах, включають не здійснювати шахрайських угод, які можуть серйозно підірвати їх фінансову удачу на довгий час. З 17 по 23 число є ризик втратити частину матеріального благополуччя, проте на початку тижня можуть успішно вирішити деякі питання. Не варто шукати нових бізнес-партнерів або слухати фінансові поради інших людей у період з 21 числа, коли ретроградний Меркурій може завдати невдач у цій сфері.

Козеріг

Хоча планети можуть створити труднощі цього тижня, для Козерогів розвиток подій може бути двояким. Можлива грошова та професійна удача, тому важливо не втрачати віри в себе. Очищення свідомості від негативу та застосування порад успішних людей можуть допомогти у досягненні успіху. Важливо не сумніватися у своїх силах, щоби не втратити успіх. Починаючи з 20 числа, події у фінансовій та робочій сферах можуть розвиватися дуже швидко, і Козерогам доведеться під них підлаштовуватися.

Водолій

Астрологи радять Водоліям звернути увагу на своє здоров'я у зв'язку з розташуванням Венери у сузір'ї Близнюків, оскільки її вплив буде не таким значним. Рекомендується вживати продукти, які допомагають розслабитися та відновити сили. Однак, Водолії можуть відчувати внутрішні суперечності та зниження енергії через затемнення 20 числа, а також зіткнутися з фінансовими проблемами з п'ятниці, якщо не витрачатимуть свої гроші правильно. З 20 квітня не рекомендується ризикувати та брати участь в авантюрах. Також краще уникати давати і брати гроші у борг.

Риби

У цей період Рибам можуть загрожувати фінансові невдачі, але їх можна уникнути, дотримуючись обережності у спілкуванні з людьми. Необхідно бути пильним і вміти визначати маніпуляторів, які можуть з'явитися в оточенні Риб з 17 по 23 число. У перші три дні тижня можна зайнятися реалізацією задуманих планів, не намагаючись виправляти попередні помилки. Фінансові справи та проекти можуть розвиватися повільно, тому не варто поспішати та погіршувати становище.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий місячний календар на квітень 2023 року, а також назвали знаки Зодіаку, яких «засипле» грошима до кінця квітня. Також були названі знаки Зодіаку, які дуже скоро розбагатіють, та жіночі імена, у власниць яких гаманець завжди набитий купюрами.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram