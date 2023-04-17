Відпрацьований матеріал: у рф знайшли заміну «вагнерівцям»

Суперечки з Кремлем, нестача новобранців і досі не відвойований Бахмут — справи у найманців «Вагнера» в останні місяці йдуть не найкращим чином. Тож не дивно, що керівник приватної армії відчайдушно благав про більшу підтримку з боку російської армії. Але тепер для євгена пригожина та його сумнозвісних бойовиків все може стати ще гірше.

«Щоб покращити свої позиції перед Бахмутом, ворог нещодавно розгорнув ще одну приватну армію найманців і наразі тренує значну кількість нових бійців», — написав у Твіттері український офіцер, який дислокується у прифронтовому місті в Донецькій області.

Ця сила найманців бере участь у різних видах діяльності, включаючи напади, розвідувальні місії, засідки і диверсії, продовжує твіттер-аккаунт «Tatarigami_UA».

Останніми тижнями в росії циркулюють чутки про створення нового найманого війська. Подейкують, що Кремль доручив державній енергетичній компанії «Газпром» створити власні бойові підрозділи, щоб конкурувати з силами пригожина.

Керівник «Вагнера» пригожин, який вважається довіреною особою кремлівських лідерів ще з часів Санкт-Петербурга, останнім часом, як кажуть, все більше і більше втрачає популярність у путіна. Причиною цього є провал спроби його найманців узяти Бахмут: з осені росіяни скрегочуть зубами через повністю зруйноване містечко, в якому, як кажуть, загинули десятки тисяч бойовиків. Зовсім недавно Кремль навіть не дозволив «Вагнеру» набирати ув'язнених з російських тюрем — і таким чином війська були буквально виснажені щодо особового складу. Передбачувана нова приватна армія, схоже, не має цієї проблеми. За даними «Tatarigami_UA», нові сили працюють «у тісній координації з регулярними військами і невеликими спеціальними підрозділами». Незабаром сотні цих нещодавно навчених найманців будуть відправлені в поле.

Нагадаємо, ворог продовжує атаки на Бахмут та Мар’їнку, ЗСУ міцно тримають оборону.

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