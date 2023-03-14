Протистояння між ПВК «Вагнер» і Міноборони вийшло на міжнародний рівень: окупанти не можуть поділити кошти

сергій шойгу і наближені до нього високопоставлені офіцери Міністерства оборони рф продовжують реалізацію плану з «нівелювання» впливу євгена пригожина і його «музичної трупи». Обмеження в постачанні озброєння для зниження боєздатності приватної армії терористів стало першим етапом. Другим етапом стало обмеження в можливостях «залучення» засуджених осіб. Тепер шойгу і його прибічники поклали око на фундамент ПВК «Вагнер», а саме фінансовий ресурс. Про це повідомляє телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб.

Як відомо, пише його автор, основним джерелом фінансування пригожина є міжнародні контракти. Надання послуг із повалення режимів, сприяння військовим переворотам і захисту диктаторів у країнах Африки дуже зацікавило чиновників із міністерства оборони. Сьогодні вони докладають значних зусиль для того, щоб провести ротацію особового складу «Вагнера» з ласих куточків земної кулі, з подальшою заміною їх на «правильних людей».

Для реалізації цього плану було залучено ПВК «Редут», що спочатку була створена як організація з «освоєння» державних військових підрядів на території Сирії та відмивання грошей для керівництва Генштабу ЗС рф. Зараз «Редут» знаходить для себе новий сенс і форму — підрозділи ведуть вербування осіб не тільки для участі у війні на території України, а й для виконання «міжнародного миротворчого обов'язку». А місця призначення відряджень — колишні годівниці ПВК «Вагнер» в Африці.

Як інформує телеграм-канал, записатися в одну з організацій — автоматично потрапити в чорний список іншої. Такий захід запроваджено через побоювання командування обох ПВК, що до їхнього складу може потрапити ворожий шпигун.

Нагадаємо, що окупанти всіма способами затягують кримчан у «Вагнер».

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