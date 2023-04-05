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В росії шукають заміну «вагнерівцям», — британська розвідка

20:02 6 квітня 2023
вагнерівці

За інформацією британських спецслужб, росія планує збільшити кількість найманців для війни проти України. Мета полягає в тому, щоб замінити «групу Вагнера» в її «значній» ролі, заявило у вівторок Міністерство оборони в Лондоні. Воно повідомило, що російське військове керівництво хотіло б мати приватну армію, яку воно могло б краще контролювати. Адже міністерство оборони й ПВК «Вагнер» ворогують.

«Однак жодна інша відома російська приватна армія наразі не може зрівнятися з цією приватною армією пригожина за чисельністю або бойовими можливостями», — йдеться в повідомленні.

В принципі, росія, ймовірно, вважає використання найманців в Україні корисним, вважає британське міністерство. Вони ефективніші за регулярну армію. Крім того, у російського керівництва, ймовірно, склалося враження, що втрати приватних військ сприймаються суспільством більш терпимо, ніж загибель і поранення солдатів, які перебувають на державній службі, вважають у Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що протистояння між ПВК «Вагнер» і міноборони росії вийшло на міжнародний рівень: окупанти не можуть поділити кошти.

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