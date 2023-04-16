Ворог продовжує атаки на Бахмут та Мар’їнку, ЗСУ міцно тримають оборону, — Генштаб

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту нашими захисниками відбито понад 45 атак противника, повідомили у Генштабі.

Противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя та Комишуваха Запорізької області, а також Снігурівка на Миколаївщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Наші захисники збили 4 ворожих БпЛА (2 — типу «Орлан-10», 1 розвідувальний «Елерон» та 1 дрон-камікадзе «Ланцет»).

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай громадян. Так, в місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна «влада» намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.

Водночас російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, їх буде депортовано з конфіскацією всього особистого майна.

На фронті російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

Так, в населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Раніше ми повідомляли про те, що угруповання найманців «Вагнер», з яким українські військові воюють на Донбасі, з метою поповнити свої ряди, викрадає російських солдатів та силою примушує їх підписувати контракти.

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