Українські суди виносять вироки у справах любителів «руського міра». Так, у Кропивницькому суд покарав вивченням українських творів 19-річного харків'янина, який на початку широкомасштабної російської агресії переїхав на Кіровоградщину та почав проводити у мережі проросійську агітацію. А ось на Житомирщині вчителька за схоже правопорушення була позбавлена права займатися певними видами діяльності.

Верховний Суд погодився з призначеним місцевим судом покаранням у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 10 років.

В суді зазначають, що у травні 2022 року вчителька публічно переконувала колег та інших осіб, що на території України відбувається не війна, а «спеціальна військова операція» збройних сил рф, спрямована на надання «допомоги братському українському народу» у відстоюванні своїх конституційних прав.

«Крім того, вона переконувала в необхідності відновлення дружніх стосунків України з рф, у нездатності українських військ захистити український народ і вказувала на безперспективність опору населення України та її Збройних сил військам рф. Також учителька доводила своїм колегам, що українські ЗМІ дезінформують населення про наслідки окупації російськими військами частин території України, штучно створюючи „постановочні“ відеосюжети, які не відповідають дійсності, зокрема про наслідки незаконних дій збройних сил рф у м. Бучі Київської області», — йдеться у повідомленні.

Як зазначила колегія суддів ККС ВС, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що обране засудженій покарання відповідатиме його меті, а саме сприятиме її виправленню й запобіганню вчинення нею нових кримінальних правопорушень. Крім того, вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, є підставою для розірвання з ним трудового договору.

Також колегія суддів зауважила, що відповідно до наданої стороною обвинувачення інформації, засуджена звільнена з посади вчителя.

Нагадаємо, що у Києві жінку, яка чекала на путінські війська, що «мають навести порядок», облили білою фарбою. Перед цим киянка, яка торгувала «с землі» овочами, образила дітей, які продавали іграшки, а виручені гроші збиралися передати на потреби ЗСУ.

Фото Pixabay

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