«Тренуйся, як солдат»: у Польщі започаткували новий вишкіл

Міністр національної оборони Маріуш Блащак відкрив навчальний проєкт для цивільної спільноти «Тренуйся, як солдат». Проект спрямований на всіх, хто хоче отримати базову військову підготовку і бути готовим захищати Батьківщину в разі небезпеки. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Польщі.

«Я сам стикався з таким: одноденний восьмигодинний вишкіл — це занадто мало, але при цьому люди, які працюють, не мають можливості приділити більше часу через, наприклад, добровільну строкову військову службу або через службу в Силах територіальної оборони. Це патріоти, це серйозні, відповідальні люди. Саме тому ми спеціально сформували цю нову версію нашої програми у відповідь на ті потреби, які є», — сказав очільник Міноборони.

У рамках проекту «Тренуйся, як солдат», який є розширеною версією проекту «Тренуйся з армією», будь-який доброволець може подати заявку на 16-денний курс військової підготовки для ознайомлення з армією та набуття базових військово-оборонних навичок.

Програма цих занять орієнтована на набуття практичних навичок, вміння поводитися зі зброєю, надання першої медичної допомоги, основ рукопашного бою, а також виживання в складних умовах. Це все є частиною програми, яка закінчується військовою присягою.

Проект буде розділений на 2 етапи — перший — це 2-денне знайомство з підрозділом і армією, 6−7 і 13−14 травня, а другий — 14-денний вишкіл під час літніх канікул, розділений на два періоди, який буде проводитися в 30 військових частинах по всій країні: 16−29 липня та 6−19 серпня.

«Ми хочемо, щоб якомога більше людей пройшли навчання, якомога більше людей вміли користуватися зброєю, якомога більше людей знали, як реагувати в складній ситуації, в кризовій ситуації. Це дійсно принесе користь польській державі» — сказав міністр.

Військові частини забезпечать харчуванням, проживанням, спорядженням та страхуванням, а кожен учасник отримає оплату за навчання як рядовий солдат запасу, тобто 130 злотих за день навчання. Заявки можна буде подати, заповнивши коротку, інтуїтивно зрозумілу форму на сайті або звернувшись безпосередньо до військової частини, яка проводить вишкіл.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували: «У нас є всі можливості й всі шанси розгромити росію на полі бою», — генерал Віктор Муженко.

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