Подалі від ворога: на латвійсько-білоруському кордоні зводять паркан

Латвія починає другий етап будівництва паркану вздовж кордону з білоруссю, його хочуть завершити до кінця 2024 року. Про це повідомляє Delfi з посиланням на голову правління АТ «Державна нерухомость» Ренарса Грішкевічса.

«Ми вже можемо бачити реальні результати виконаної роботи, що дає змогу без невиправданої затримки розпочати будівництво незалежної огорожі також на етапах, що входять до другої частини. Ми впевнені, що перший етап будівництва паркану, як і було заплановано, завершиться на початку осені цього року, а роботи другої та третьої черги відбудуться за графіком», — наголосив Грішкевічс.

На першому етапі на латвійсько-білоруському кордоні було побудовано близько 54 км паркану, тепер об'єкт здається чотирма частинами. Будівництво невеликої частини заболочених ділянок відкладено до літа, коли їх можна буде забудувати відповідно до вимог безпеки праці.

Загалом проєкт передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги. Перша черга будівництва огорожі протяжністю 85,9 км буде завершена до початку осені цього року, а друга черга (63,9 км) і третя черга (16,7 км) — до кінця 2024 року. Загальна вартість будівництва перших двох етапів будівництва прикордонної інфраструктури становить 102,7 млн євро.

Нагадаємо, що Польща та Фінляндія також будують додатковий захист своїх кордонів.

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