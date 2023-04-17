У Кличка розповіли про причини весняної повені та назвали дату піку підтоплень у Києві

Через весняну повінь Київська ГЕС почала інтенсивний скид води, що призвело до погіршення якості води в річці — у деяких мешканців регіону вода в кранах може жовтіти. Очікується, що пік повені прийдеться на кінець квітня — орієнтовно 22-го числа.

Як повідомляють у КМДА, наразі є підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Це острови парку «Муромець», Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Цьогоріч рівень води на 0,5−1 метр перевищує минулорічний.

«Головна причина підтоплень — це весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках. Крім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. На жаль, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Укргідрометцентру, станом на 12:00 понеділка, 17 квітня, рівень води у Дніпрі складає 9 359 см (критичний рівень — 9 415 см) за Балтійською системою висот.

«До критичного рівня води лишається ще 50−60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги мешканцям», — розповів директор Департамент муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Раніше екстрасенс Макс Гордєєв розповідав, що повені підуть на спад приблизно після 5 травня і закінчаться до літа. Але після них українцям загрожуватимуть пожежі.

Фото ДСНС

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