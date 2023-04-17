Відомий екстрасенс Макс Гордєєв передбачив повені в Україні та застеріг щодо пожеж влітку

Місяць тому у своєму відео передбачень відомий екстрасенс Макс Гордєєв застеріг українців щодо повеней, які почалися цими днями в багатьох областях. Волинь, Рівненщину, Черкащину, Київщину накрили повені.

- Повені пройдуть обов"язково, коли сонце стане на правильну свою орбіту, а точніше після місячного затемнення. Це буде приблизно після 5 травня. І підуть на спад близько до літа. — розповів «ФАКТАМ» Максим Гордєєв. — Я дійсно попереджував, що будуть повені. Але увага, після повеней почнуться пожежі! Тому хочу попередити усіх. Зараз увага на повені, а потім на пожежі. Не потрібно шукати «ядерних» ситуацій. Ядерки не буде. Але це такі природні катаклізми, яким ми не можемо запобігти. В цілому я можу сказати, що ці повені дадуть багато негативу саме людям. Бо підняття Дніпра не дуже добра річ. Цей знак для людей говорить про те, що вода (це емоції), а емоції, коли переповнюють ненависть і так далі, вони дають про себе відповідний знак і в природі.

Тому для того, щоб цього не відбулось, зазначив екстрасенс, потрібно менше емоціонувати, не сприймати все дуже близько до серця та намагатися балансувати свою енергію.

- Теж саме стосується і пожеж, тому треба бути дуже уважними з цього приводу. Зверніть увагу, що літо нам може принести дуже багато пожеж в Україні, — додав Макс.

Нагадаємо, Макс Гордєєв вважає, що нинішня війна — не остання у відносинах між Україною та росією.

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