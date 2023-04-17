Вода в кранах жителів столиці може змінити свій колір через паводок: у «Київводоканалі» пояснили, чи це небезпечно

Весняний паводок в цьому році відрізняється своєю стрімкістю і масштабністю, і Київська ГЕС почала інтенсивний скид води, що призвело до залпового погіршення якості води в річці. Про це повідомили у «Київводоканалі».

«За багато років роботи фахівці Київводоканалу вивчили усі сезонні коливання якості води у поверхневих джерелах і завжди готові відкоригувати режим роботи наших водопровідних станцій. Але звертаємо увагу киян, що під час паводку може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість. Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність. Наші фахівці щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками і гарантують, що водопровідна вода у столиці залишається безпечною. Наразі якість води залишається в межах норми», — йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначили у Гідрометцентрі, 17 квітня внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

17 квітня внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

17−18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1−0,5 м над поточними рiвнями, подальше затоплення заплав. Збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi, можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi (I рiвеннь небезпеки — жовтий).

Як писали «ФАКТИ», тарифи на воду в Україні збираються підвищити двічі 2023 року, а відомий екстрасенс Макс Гордєєв передбачив повені в Україні та застеріг щодо пожеж влітку.

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