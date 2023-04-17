«Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх»: СБУ опублікувала нові докази звірств російської армії в Україні

Про те, що російські військові та найманці вбивають українських мирних мешканців, в тому числі й неповнолітніх, свідчать не лише зізнання «вагнерівців», але й перехоплення телефонних розмов військовслужбовців.

Як повідомляє СБУ, рашист, який воює на сході України, розповів своїй дружині, що він хоч і «підо.їв», але готовий це робити.

«Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, всіх. Прикинь. Знищення повне одразу, взагалі просто: „стріляйте нах…“. Нам все пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох… — просто наповал. Йдемо у зачистку», — каже чоловік, якого відправили в Україну у грудні 2022 року.

Його дружина не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і виправдовує дії рашистів: «Ми коли вдома були, дивилися новини, з тобою розмовляли на цю тему. Хто був мирним — всі поїхали».

В СБУ додали, що слідчі розслідують понад 34 тис. проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін заявляв, що засновник групи «Вагнер» євген пригожин особисто наказував страчувати українських військових.

Фото з Вікіпедії

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