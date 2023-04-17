Розстрілювали дітей та підривали полонених: опубліковано шокуючі зізнання про звірства «вагнерівців» в Україні

Проект Gulagu.net провів розслідування та виклав у мережу відео з підтвердженням того, що засновник групи «Вагнер» євген пригожин особисто наказував страчувати українських військових. Вихід матеріалу раніше анонсував засновник проекту Володимир Осєчкін.

На відео зафіксовано свідчення двох колишніх командирів підрозділів ПВК «Вагнер», які відбували покарання у російських колоніях, були завербовані пригожіним та помиловані путіним.

«Азамат і Олексій перебувають у росії, 100% вони не знаходяться під будь-яким впливом СБУ, ЦРУ тощо. Вони протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення в ході відео та аудіоопитувань та повідомили засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей та підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і т.зв."500-ми» (тими, хто вирішив покинути війну та відмовився виконувати накази щодо вбивств українців, зачисток житлових будинків з вбивствами всіх, у тому числі дітей. Також обидва екскомандири підрозділів ПВК «Вагнер» розповіли, що особисто євгеній пригожин віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства, а також схвалював терористичні методи та жорстокість", — стверджують автори розслідування.

Азамат Улдаров та Олексій Савічєв воювали в районі Бахмута. Савічєв розповідав, як виконуючи наказ, їхній підрозділ розстріляв понад двадцять мирних жителів, у тому числі й дітей віком 15−17 років. А Улдаров зізнався, що «вагнерівці» отримували наказ на зачистку та знищували всіх — жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей, у тому числі й маленьких: «Я цією рукою за наказом дітей убивав… Те, що ми творили, коли заходили в Соледар та Бахмут, ось це була сцена. Нам дали команду знищити, зачистити всіх…»

Ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Осєчкіним «пригожин формує у ПВК „Вагнер“ бригади, які в годину „Ч“ будуть готові до рішучих дій усередині Росії» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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