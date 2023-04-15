Засновник проекту Gulagu.net, президент фонду «Нові дисиденти» Володимир Осєчкін, який раніше дав інтерв'ю «ФАКТАМ», заявив, що засновник групи «Вагнер» євген пригожин особисто наказував страчувати українських військових.

«Понад 20 осіб були подібним чином позасудово вбиті жорстоко і страчені. Чесно кажучи, я думаю, що в понеділок ми вб'ємо останній цвях у кришку труни його (пригожина. — Авт.) військово-політичної кар'єри тому, що, звичайно, після того, що ми опублікуємо, я думаю, жоден полковник і генерал, яким би він там не був путіністом, з ним на одне поле навіть справляти потребу не сяде», — заявив засновник Gulagu.net.

Він додав, що пригожин наказував записувати страти на мобільний телефон та відправляти відео у внітрішній чат.

Як писали «ФАКТИ», увечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого російськими військовими. На кадрах документовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, котрий на той момент був ще живий.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українська розвідка вже попередньо знає виконавця страти українського військовополоненого.

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