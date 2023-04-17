«Настане день, коли морок над нашою країною розсіється»: відомому російському опозиціонеру винесли суворий вирок

У понеділок, 17 квітня, Московський міський суд виніс обвинувальний вирок опозиційному політику та публіцисту Володимиру Кара-Мурзі. Йому дали за сукупністю 25 років позбавлення волі.

Відомого опозиціонера визнали винним у державній зраді, участі у діяльності небажаної організації та поширенні «фейків» про російську армію.

Кара-Мурза виступив із останнім словом тиждень тому. Він заявив, що «любить росію і ні про що не шкодує».

«В останньому слові зазвичай просять про виправдувальний вирок. Для людини, яка не вчиняла злочинів, єдиним законним вироком був би виправдувальний. Але я ні про що не прошу у цього суду. Я знаю свій вирок… Але я знаю і те, що настане день, коли морок над нашою країною розвіється; коли чорне назвуть чорним, а біле — білим; коли на офіційному рівні буде визнано, що двічі дві — це таки чотири; коли війну назвуть війною, а узурпатора — узурпатором; і коли злочинцями визнають тих, хто розпалював та розв'язував цю війну, а не тих, хто намагався її зупинити», — сказав Кара-Мурза.

Володимир із самого початку війни, яку росія розв'язала проти України, різко критикував кремль та володимира путіна. Кара-Мурза виступив у Палаті представників американського штату Арізона 15 березня 2022 року. Він заявив, що російська армія «скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи в Україні». Ці слова особливо розлютили Кремль. Володимира заарештували.

Примітно, що справу Кара-Мурзи розглядав суддя Сергій Подопригоров, який входить до санкційного списку Магнітського. Ці санкції запровадили влада США внаслідок зусиль Володимира Кара-Мурзи.

Адвокати опозиціонера неодноразово заявляли, що його здоров'я за час перебування під арештом різко погіршилося. Володимир втратив 17 кілограмів, у нього віднімаються обидві ступні через полінейропатію ніг. Нагадаємо, Кара-Мурзу двічі намагалися отруїти — у 2015 та 2017 роках.

США та Євросоюз різко засудили вирок, який Мосміськсуд виніс опозиціонеру. Це рішення ще раз доводить, що у росії йде жорстка кампанія придушення опозиції. Інакодумці зазнають репресій, як за часів Сталіна.

Нагадаємо, що нещодавно Єфремівський міжрайонний суд Тульської області відправив на два роки до колонії Олексія Москальова за малюнок дочки, на якому дитина написала «Ні війні». Це в росії вважається «дискредитацією російської армії».

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