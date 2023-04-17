Противник намагається наступати на Куп'янському напрямку, але безуспішно, — Генштаб ЗСУ

В епіцентрі бойових дій на сході України залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту нашими захисниками відбито понад 50 атак противника.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населеного пункту Спірне, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Мерлін». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що рашисти на Великдень завдали десятки ракетних ударів по містах та селах України, зруйновано школи, лікарні та церкви, є жертви серед цивільних.

Фото Генштабу ЗСУ

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