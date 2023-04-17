На Великдень противник завдав десятки ракетних ударів по містах та селах України, зруйновано школи, лікарні та церкви, є жертви, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

«Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито 4 ворожих БпЛА (2 — типу „Орлан-10“, 1 розвідувальний „Елерон“ та 1 дрон-камікадзе „Ланцет“). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа. Експерти розповіли, від чого буде залежати успіх українського контрнаступу.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів про те, що буде відбуватися влітку та восени на полі бою, та коли Україна зможе вийти на свої кордони.

Фото: Генштаб ЗСУ

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