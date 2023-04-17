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Суспільство та люди

Можна заробити мільйони: Раді пропонують запровадити новий штраф для пішоходів

19:24 17 квітня 2023
Світлоповертальний браслет

Восени минулого року, коли рашисти завдавали удари по критичній інфраструктурі й на вулицях виключали освітлення, в Києві кількість ДТП з пішоходами зросла в два рази, кількість загиблих у них — у шість. Мешканців закликали позначати себе у темряві світловідбивними елементами.

Якщо Верховна Рада ухвалить відповідне рішення, то за пересування у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання таких елементів пішоходів штрафуватимуть. Відповідний проєкт документу надано народним депутатам на розгляд. В ньому йдеться про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Частину першу зазначаної статті пропонується викласти у такій редакції: «Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, пересування ними по краю проїзної частини чи узбіччам в темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічок, наклейок, жилетів тощо) або без перебування в одязі, який має світлоповертальні елементи, невиконання інших правил дорожнього руху — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15×17грн=255 грн. — Авт.)».

Раніше в МОЗ давали поради українцям щодо поводження на дорогах у темну пору доби, та зазначали, що світлопвертальні елементи дозволяють водіям бачити пішохода на відстані 130 метрів, у світлому одязі — за 50 метрів, а у темному одязі — лише за 20 метрів.

Фото з мережі

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