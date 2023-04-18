«Кожен знищений ворог зараз — це звільнений метр української землі завтра»: Зеленський про перспективи на фронті

Керівництво країни готується до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн»: з цією метою було проведено підготовчі наради, які повинні сприяти ґрунтовним рішенням щодо перспектив на полі бою.

Про це у вечірньому відеозверненні за результатами 418-го дня війни сказав президент Володимир Зеленський.

«Доволі амбітні перспективи, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе, не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції», — відзначив очільник країни.

Агресор має програти — це наша спільна відповідальність з партнерами — виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити.

«Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик — щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї. Кожен знищений ворог зараз — це звільнений метр української землі завтра», — певен український лідер.

Нагадаємо, під час привітання українців з Велікднем Володимир Зеленський попередив, що країну чекає «одна з найважчих вершин» — перемога у війні. Й України подолає цю вершину. Президент нагадав, якщо цього дня рік тому, всі ми молилися, щоб Україна вистояла, сьогодні молимося, щоб Україна перемогла.

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