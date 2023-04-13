Яке значення має «Рамштайн» для майбутнього контрнаступу: відповідь генерала Маломужа

21 квітня планується наступне засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої як «Рамштайн». Захід надає нашій країні безпрецедентну підтримку. Про те, чим закінчилися попередні зустрічі та яке значення вони мають для майбутнього контрнаступу, розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю «Обозревателю».

«Американські аналітики, Пентагон, ЦРУ та інші експерти Держдепу вказують на те, що найближчим часом є перспектива наступальних дій, початку стратегічної операції. Це не просто оборона та контратаки, наприклад, у районі Бахмута, Авдіївки, Кремінної.

Підготувавши всі сили та засоби, грамотно спланувавши стратегічні наступальні операції з урахуванням постачання західних озброєнь, узгоджених на останніх «Рамштайнах», створивши фактор несподіванки та умови для дезорієнтації противника навіть з урахуванням розшифровки секретних матеріалів — все це потенційно дасть можливість для успіху", — говорить генерал Маломуж.

За словами військового, вирішальне значення підготовки до контрнаступу мають два останні «Рамштайни» — дев'ятий та десятий, на яких було ухвалено рішення про перехід до звільнення наших територій.

«Цей пакет наполовину перевищує всю військову допомогу, яку наші союзники надавали протягом попереднього року. Це різке збільшення одиниць бронетехніки, танків, БТР, БМП, самохідних установок, ракетних систем, боєприпасів, далекобійних ракет, систем ППО, інженерних сил для ефективного проходження перешкод», — розповів він.

На одинадцятому «Рамштайні», на думку Маломужа, чіткіше прозвучить тема винищувачів для України, а також група доопрацює «вузькі» місця, які було виявлено в процесі постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

«Всі сили та засоби наших західних партнерів будуть спрямовані на підтримку України, зокрема, в оперативному режимі онлайн. Тут працює і розвідка, яка надає всю розкладку по росії, починаючи від їхніх задумів, закінчуючи пересуванням резервів, розміщенням військ на фронтових напрямках та слабкими місцями, які може використати українська армія», — додав Маломуж.

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