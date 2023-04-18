Компанія Маска за хвилини до запуску відклала старт найпотужнішої ракети в історії людства

Американська приватна компанія SpaceX, яка належить найбагатшій людині планети Ілону Маску, в останній момент відклала запуск прототипу надважкої ракети Starship. Вона мала стартувати 17 квітня в районі населеного пункту Бока-Чика, штат Техас. Трансляція велася каналом YouTube.

«Відмовляємось від сьогоднішньої спроби льотних випробувань; команда працює над наступною доступною можливістю», — йдеться в повідомленні компанії Маска в Twitter.

Starship призначена для польотів на навколоземну, сонячно-синхронну та геоперехідну орбіти, а також міжпланетних польотів на Марс. Тому така велика увага була приділена запуску.

Це найбільша і найпотужніша ракета в історії людства, до того ж перша повністю багаторазова. Висота ракети 120 метрів, діаметр — дев'ять метрів. Starship складається із двох частин. Перший ступінь Super Heavy з серійним номером SH B7 з 33 метановими двигунами Raptor, другий ступінь — ракета і одночасно космічний апарат Starship (серійний номер S24) з трьома атмосферними керованими двигунами Raptor і трьома нерухомими Raptor Vacuum (для орбітального польоту). Загальна розрахункова вантажність ракети — 150 тонн.

Висота ракети Starship 120 метрів, діаметр дев'ять метрів.

Раніше Ілон Маск повідомив, що не сподівається на успішний запуск Starship. Він додав, що вважатиме тест вдалим, якщо ракета злетить і проведе у польоті хоча б дві хвилини.

SpaceX не називає поки що дату наступної спроби. В американських ЗМІ повідомляють, що вікно для запуску відчинено до 22 квітня. Якщо за цей час Starship не полетить, старт доведеться відкласти на тривалий термін.

Нагадаємо, на початку березня ракета Ілона Маска Crew Dragon-6 доставила на МКС новий екіпаж, серед членів якого був і російський космонавт.

Тим часом американське космічне агентство НАСА оголосило склад експедиції, яка вирушить до Місяця.

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