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Світ

Ілон Маск повернув собі перше місце у списку найбагатших людей планети

9:15 1 березня 2023
Ілон Маск

За підсумками торгів на провідних фондових біржах, які пройшли 27 лютого, Ілон Маск знову посів перше місце у рейтингу найбагатших людей планети. Агентство Bloomberg стверджує, що особисті статки засновника Tesla і SpaceX, а також власника Twitter зросли до 187,1 мільярда доларів.

Цьому сприяло зростання акцій компанії Tesla. З мінімуму 6 січня 2023 року папери виробника електромобілів зросли в ціні на 70% і тепер становлять 207,63 долара за акцію.

Це дозволило Маску обігнати голову групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, який очолював рейтинг найбагатших людей у світі останні два місяці. Капітал француза оцінюється зараз у 185,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, Маск поступився лідерством Арно у грудні 2022 року. Минулий рік виявився невдалим для американського бізнесмена. Він став першою людиною в історії, яка втратила понад 200 мільярдів доларів. У листопаді 2021 року статки Маска оцінювалися в 340 мільярдів доларів, наприкінці 2022 року — в 137 мільярдів доларів.

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