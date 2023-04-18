Затримано доньку ексгауляйтера Чорнобаївки: втекла як переселенка

Служба безпеки затримала ще одну пособницю росії. Доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру, затримали на Вінниччині.



30-літня донька зрадника після захоплення Чорнобаївки однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації, йдеться у повідомленні.

Її призначили очільницею «відділу», де вона займалася запровадженням освітніх «стандартів» рф на території захопленої громади.

Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини.

Задокументовано, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою «ми разом з росією».

На ньому учасники схвалили так звану «декларацію розвитку регіону», яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку рф.

Після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора).

Зараз жінка знаходиться під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Херсонщині та Харківщині на днях повідомлено про підозру п’ятьом ворожим поплічникам, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Серед підозрюваних — псевдоректори вишів.

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