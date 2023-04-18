«Не дочекаєтесь»: Данилко дав гідну відсіч намаганням пропагандистів путіна оббрехати його

Від початку повномасштабної війни росЗМІ регулярно пишуть купу фейкових матеріалів, присвячених Андрію Данилку та його психологічному стану, ставлять діагнози по фото та усіляко намагаються його очорнити. Мовляв, він вже геть збожеволів та більше не здатний працювати.

Водночас Данилко з притаманним йому гумором ставиться до таких закидів, але хоче розставити всі крапки над «і» та заспокоїти своїх шанувальників.

Дійсно, нещодавно артист мав певні проблеми зі здоров'ям та тимчасово втратив голос. Але наразі він почувається добре та разом із бендом активно готується до туру містами США та Канади, що стартує 18 квітня.

«Не дочекаєтесь! Ще від „Євробачення“ я був ворогом № 1 для соловйових-скабєєвих-ернстів, а під час війни ще більше. Їх бісить, що ми сміємося, всупереч всьому. А наша мета — дати людям можливість усміхатися, навіть коли їм болить», — прокоментував Андрій Данилко випадок у соцмережі.

Попри спроби ворогів зірвати концерти Андрія Данилка, тур містами США та Канади відбудеться за розкладом: 18.04 — Маямі, 21.04 — Чикаго, 23.04 — Нью-Йорк, 27.04 — Торонто, 29.04 — Сан-Франциско, 30.04 — Лос-Анджелес.

Нагадаємо, місяць тому в Андрія Данилка діагностували хворобу, через яку він був змушений перенести свої концерти в Європі. У артиста на тлі ларингіту стався крововилив у голосову зв'язку.

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