Політолог пояснив «безглуздість» справи проти ексзаступника міністра оборони Шаповалова

Після гучного скандалу із закупівлею для ЗСУ яєць за завищеними цінами та арешту на цьому фоні колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова громадськість швидко охолонула до цієї теми. При цьому, як виявилося, підозру Шаповалову висувають зовсім за іншою справою, обставини якої говорять скоріше на його користь, ніж проти. Своїми міркуваннями з цього приводу поділився у Telegram політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов.

«А ви знаєте, що його підозрюють не в корупції? Навіть не в закупівлі продуктів харчування. Навіть не у завищенні цін. Навіть не у привласненні бюджетних коштів. Навіть не в завданні шкоди, — пише політолог. - А в тому, що він перешкоджав Збройним Силам. Цікаво, як він це робив і навіщо?»

Як пояснює Сазонов, суть кримінальної справи проти Шаповалова полягає в тому, що у найнапруженіші перші дні після 24 лютого минулого року, коли це було особливо необхідно, він уклав низку контрактів на постачання бронежилетів, касок та іншої амуніції, частина з яких виявилися неякісними.

Крім цього, Шаповалова звинувачують у тому, що контракти укладалися за умовою стовідсоткової передоплати.

«Але ці поставки здійснювалися з країн, які є членами НАТО! Там є США, Греція, Туреччина. Ці компанії сертифіковані в НАТО і є постачальниками Альянсу», — наголошує експерт і нагадує, що у перші дні повномасштабного вторгнення росії навіть наші союзники не вірили в те, що Україна вистоїть. Тому постачання без повної оплати були неможливими.

Крім цього, нагадує він, на той час росія теж скрізь скуповувала все, що було вкрай важливим для ЗСУ.

Однак «небайдужа громадськість», як пише Сазонов, події тих днів не бере до уваги, задовольняючись тим, що в Міноборони когось нібито викрили, і не вникаючи, чи винна ця людина взагалі.

«У результаті ми маємо справу з черговим випадком, коли українське правосуддя та каральна система — безглузді та жорстокі — викошують усіх тих, хто буквально рятував країну», — зауважує політолог.

Нагадаємо, як раніше розповів адвокат Шаповалова Сергій Мітюрін, сторона обвинувачення не змогла довести наявність корупційного чи будь-якого іншого наміру в ексзаступника міністра. Цю справу адвокат вважає абсурдною.

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