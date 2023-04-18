Як швидко і легко вдягнути нитку в голку: кілька перевірених на досвіді способів

Багатьом людям знайома проблема: потрібно терміново протягти нитку через мізерне вушко голки, але щоразу нічого не виходить.

Щоб зробити це швидко і без нервів, не знадобиться гострий зір або окуляри-лупа. Процес займе лише кілька секунд.

Крок 1. Кладемо нитку на долоню однієї руки, в іншу беремо голку. Енергійно тремо вушком голки по нитці доти, доки не з'явиться петля.

Крок 2. Витягуємо нитку, яка потрапила у вушко. Готово.

Користувачі перевірили ефективність цього способу. Він працює не залежно від ширини вушка голки.

Також від користувачів надійшло ще кілько перевірених способів виконання цього завдання.

Так, можна продіти нитку в голку за допомогою зубної щітки. Беремо зубну щітку, бажано з рівною щетиною, на яку укладаємо нитку. Притримуючи щітку рукою та акуратно насаджуємо нашу голку зверху на щетинки з ниткою. За рахунок того, що щетина зубної щітки утримує нитку, вона легко прослизає в вушко голки.

Використання зубної щітки

А за допомогою щітки для прибирання підлоги та двох монеток можна змайствувати пристрій для затягування нитки. Відрізаємо від щітки довгу щетинку, складаємо навпіл і вставляємо між монетками. Далі беремо скотч та закріплюємо скотчем монетки.

Відзначимо, що езотерики закликають жінок не носити голок з нитками у своїй сумочці, називаючи їх потужним магнітом для бід та злиднів.

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