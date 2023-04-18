«Ми звідси не вийдемо»: як живе Авдіївка, яку зараз намагаються оточити російські війська

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку в Донецькій області. Рашисти кидають значні сили на те, щоб просунутись у цьому районі, проте населений пункт залишається під контролем ЗСУ. Місцеві жителі, які не виїхали з Авдіївки, живуть у постійній небезпеці.

Проєкт «Український Свідок» вже був в Авдіївці у серпні 2022 року. Як змінилося місто за пів року війни?

«У лікарні більше руйнувань, — каже Віталій Ситник, медичний директор Авдіївської лікарні. — Я вже не можу порахувати кількість влучань, але їх точно більше десятка. Є дірки у даху, побиті вікна в палатах».

Віталій лишився єдиним лікарем у закладі. Але йому допомагають чотири медсестри, які чергують, та санітарки.

«Побільшало пацієнтів, — каже лікар. - Важкопоранених відправляємо у міста, де лікарні ще працюють: Покровськ, Селидове. Ми ж піклуємося про пацієнтів з легкими травмами: перев’язуємо та надаємо першу допомогу».

Але не дивлячись на те, що ситуація в місті критична, магазини ще працюють. Як каже тутешня продавчиня: «Для людей тут є все». Працюють і банківські термінали.

За словами військового із позивним «Техас», росіяни обстрілюють місто хаотично. «Дуже багато поранених та вбитих місцевих, — каже він. — Це заважає бойовим діям, бо цих людей треба вивозити».

До повномасштабного вторгнення кількість жителів Авдіївки складала приблизно 30 тисяч людей, але вони почали виїжджати у квітні-травні 2022 року — коли обстріли стали масованими. Військові кажуть: проукраїнське населення виїхало з міста в першу чергу. «Залишались ті, хто вважав, що вони «внє політікі», — каже командир роти поліції спецпризначення із позивним «Лютий». При цьому раніше мешканців Авдіївки евакуювали щодня, а тепер це відбувається не часто: охочих виїхати майже не залишилось. «Бус буде тоді, коли бодай одна людина захоче виїхати, — пояснює військовий. — Він приїде навіть за однією людиною».

Представники військової адміністрації займаються гуманітарною допомогою — до прикладу, розвозять хліб.

«Працюємо з волонтерами, — каже представник адміністрації Ігор Пушкарьов. — Щотижня привозимо близько 1000 батонів».

Волонтери та військова адміністрація забезпечують громадян не тільки харчами, але й дровами та засобами особистої гігієни.

Але, на жаль, у місті практично знищена критична інфраструктура. «Сидимо в підвалі — без туалету, без води. Мерзнемо та вмираємо», — описує життя в Авдіївці одна з місцевих жительок, яка йде з відром по воду.

Представники поліції залишаються в місті. «Тут є громадяни. Ми, поліція, символізуємо тут владу та українську державу. Ми звідси не вийдемо», — додає наостанок «Лютий».

Про останні дані щодо втрат ворога читайте тут.

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