«Отчим загрожував Ріті пістолетом»: стали відомі нові подробиці загибелі шестикласниці на Київщині

Схоже, може підтвердитись версія про те, що причиною загибелі 12-річної дівчинки із села Стрітівка Київської області, яку мати знайшла повішеною на горищі, могли стати непрості стосунки з вітчимом. «ФАКТИ», посилаючись на коментарі односельців дівчинки, вже повідомляли про це. Нашим колегам із ТСН вдалося поговорити із сусідкою родини, де сталася ця трагедія, Ольгою Ніконовою. Жінка стверджує, що вітчим і раніше ображав свою падчерку і навіть загрожував їй зброєю. А зараз, після того, як школярку знайшли повішеною на горищі, зник у невідомому напрямку.

«Свого часу Рита мені розповіла, що вітчим дістав пістолет і став погрожувати, що почне стріляти. Дівчинка розповіла про те, що один раз до вітчима викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, то звернулися до чоловіка з вимогою надати паспорт. Паспорт принесла Маргарита, а після цього вітчим сказав їй, що ніколи цього не пробачить, — розповідає Ольга Ніконова. — Я особисто бачила на тілі дівчинки, на сідницях синьо-чорні синці».

Якось, за словами Ольги Ніконової, вітчим топив свою падчерку в тазику з водою, утримуючи голову дівчинки так, щоб вона не змогла звільнитися.

«О другій годині ночі дзвонить мама Маргарити і просить, щоб її донька переночувала у мене. Привела Маргариту в одній спідній білизні, а голова у Рити була мокрою. Мати дівчинки мені розповіла, що він (вітчим. — Авт.) напився і занурював голову Рити в таз із водою. Він топив і тримав там голову падчерки, мати вирвала свою дитину з рук чоловіка і привела до нас.

Якось мати дівчинки поскаржилася мені, що хоче піти від чоловіка, але йти було нікуди, бо вона не працює. В Одесі живе її мати. Не знаю, чому вона не поїхала до неї. Вітчим погрожував здати Риту в дитбудинок. У дитини просто не витримала психіка. До речі, того дня мати Маргарити не пустила дитину до школи, хоча школа була для неї віддушиною", — згадує сусідка.

За словами Ольги Ніконової, Маргарита змушена була постійно доглядати двох молодших дітей у сім'ї. І при цьому дівчинці-підлітку навіть не було чого одягнути до школи.

«Останні два роки я дуже тісно спілкувалася з Маргаритою, вона мені була як дочка, — розповідає Ольга Ніконова. — Нещодавно вона скаржилася, що їй нема в чому ходити до школи. Я з чоловіком зібрала деякі речі і привезла їх їй. Я звернула увагу на те, що вона завжди була веселою, а цього разу погляд був пригніченим, дитина виглядала сумною».

«ФАКТИ» зв'язалися з поліцією Київської області, щоб перевірити чутки про те, що вітчим Рити втік зі Стрітівки одразу після трагедії.

— Це не зовсім так, — відповіли нам у поліції. — Нам відомо місце перебування вітчима дівчинки. Не можна сказати, що він утік. Наразі триває слідство, і ми не можемо розкривати всіх подробиць. Чоловік був раніше засуджений. Є така інформація. Але в поліцію не надходило заяв про те, що він бив чи знущався зі своєї падчерки. Слідів насильства на тілі дівчинки також не було виявлено. Тож давайте почекаємо трохи. Слідству необхідно багато чого з'ясувати.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Дніпрі жінка-фармацевт вколола своєму півторарічному синові смертельну ін'єкцію, після чого намагалася сама накласти на себе руки, проте вижила і постала перед судом. Про причини цього жахливого вчинку матері так нічого й не відомо навіть після вироку.

Фото: pixabay.com

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