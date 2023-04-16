«Багато хто знав, що так буде»: на Київщині повісилася 12-річна дівчинка
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Доведення до самогубства». Проте деякі односельці впевнені, що дівчинку хтось убив. На це вказувала і дивна поза, в якій знаходилося тіло дитини — у сидячому положенні, і те, наскільки грамотно зав'язаний вузол на уривках тканини.
«Це не самогубство! Її вбили та повісили. Я думаю, що майже кожен житель села знав, в яких умовах жила ця бідна дитина, і яке ставлення було до неї особисто від отчима, який бив її, вона в школу не ходила від побоїв… Чому тоді ніхто не звертав уваги? Що повинно трапитись з людиною, щоб народ почав щось робити?» — написала у коментарі до посту у групі «Стрітівка ONLINE» мешканка села Леся Литвин.
«В мене питання. Як ця дитина знала, як зв'язувати вузол?» — дивується односельчанка загиблої дівчинки, яка підписується ім'ям Алла Всегда.
Місцеві жителі у коментарях пишуть, що багато хто в селі знав про те, як до дитини ставиться вітчим. Саме він, на думку односельців, міг стати причиною самогубства дівчинки. Крім того, вважають деякі жителі Стретівки, у відшення шестикласниці був постійний буллінг.
«Я не уявляю, що відчувала ця дівчинка. Я сама знаю і бачила, як страждає дитина, коли влаштували булінг не тільки діти-однолітки, а і їхні батьки. Стрітівка до цього йшла впевненими кроками. Я так розумію, що для небагатьох вихідців з цього села — це норма», — пише Алла Чеповська.
«Моя мама дзвонила директору школи, попереджали ії, що дитина ходить побита, що треба втручання. Але нікому нічого не треба було!!!» — обурюється Єлизавета Ніконова.
«Дуже жаль цю дитину. А дівчинка була дуже хороша, привітна, працьовита. Вина матері, яка бачила, як вітчим ставився, і мовчала, але ж кругом сусіди і керівництво села бачили та нічого не робили. Можна було краще оформити іі в інтернат. Там, може, не мед, але б принаймні залишилася б жива», — пише Валентина Чайковська .
Схоже, що у загиблої дівчинки було не так багато друзів серед ровесників, якщо доросла людина — односельчанка, яка працює в банку, — назвала школярку своєю «маленькою подружкою». «Не вкладається в голові, не можемо повірити… Така добра, хороша, талановита, гарненька, справжня, відкрита Марго… Для нас ти будеш завжди такою… Люблю, пам'ятаю, дуже шкода Марго — моя маленька подружка. Як же так?» — пише Людмила Томкович. Жінка стверджує, що, у її «маленької подружки» навіть не було мобільного телефону, настільки бідно жила її родина: «Марго була дуже хорошою, милою, працьовитою, доброю, розумною, щирою, привітною дитиною! Ремінь їй точно не потрібен був! І в гаджетах вона не сиділа — бо в неї їх просто не було! І вона була без жодних поганих звичок — чудова дитина».
Жителі села Стретівка у своїх коментарях у соцмережах пишуть, що багато хто знав, що «рано чи пізно так буде», але ніхто не зміг запобігти трагедії.
Чи винен у загибелі дитини вітчим — покаже слідство. Принаймні у поліції поки що кажуть, що слідів побоїв на тілі дівчинки виявлено не було. Та й сусідка Людмила Василенко пише, що ніколи не бачила, щоб дівчинку били: «Живу поруч і жодного разу не бачила, щоб хтось когось бив чи ще щось подібне».
Про сім'ю, де жила загибла дівчинка, відомо, що вони приїхали з Одеської області. У матері та вітчима залишилися ще двоє дітей, молодшій з яких лише чотири роки.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Києві з вікна 6-го поверху викинувся 10-річний хлопчик. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Доведення до самогубства».420
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