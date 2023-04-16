«Багато хто знав, що так буде»: на Київщині повісилася 12-річна дівчинка

Трагедія сталася у селі Стрітівка Київської області. Занепокоєна довгою відсутністю 12-річної доньки, мати вирушила на її пошуки, але сусіди сказали, що бачили, як дівчинка піднімалася на горище свого будинку. Жінка згадала, що доньці задали на уроці зробити ляльку-мотанку і та збиралася пошукати на горищі якийсь матеріал для домашньої роботи. Піднявшись на дах, мати побачила труп доньки. Шестикласниця задушила себе уривками тканини. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Доведення до самогубства». Проте деякі односельці впевнені, що дівчинку хтось убив. На це вказувала і дивна поза, в якій знаходилося тіло дитини — у сидячому положенні, і те, наскільки грамотно зав'язаний вузол на уривках тканини.

«Це не самогубство! Її вбили та повісили. Я думаю, що майже кожен житель села знав, в яких умовах жила ця бідна дитина, і яке ставлення було до неї особисто від отчима, який бив її, вона в школу не ходила від побоїв… Чому тоді ніхто не звертав уваги? Що повинно трапитись з людиною, щоб народ почав щось робити?» — написала у коментарі до посту у групі «Стрітівка ONLINE» мешканка села Леся Литвин.

«В мене питання. Як ця дитина знала, як зв'язувати вузол?» — дивується односельчанка загиблої дівчинки, яка підписується ім'ям Алла Всегда.

Місцеві жителі у коментарях пишуть, що багато хто в селі знав про те, як до дитини ставиться вітчим. Саме він, на думку односельців, міг стати причиною самогубства дівчинки. Крім того, вважають деякі жителі Стретівки, у відшення шестикласниці був постійний буллінг.

«Я не уявляю, що відчувала ця дівчинка. Я сама знаю і бачила, як страждає дитина, коли влаштували булінг не тільки діти-однолітки, а і їхні батьки. Стрітівка до цього йшла впевненими кроками. Я так розумію, що для небагатьох вихідців з цього села — це норма», — пише Алла Чеповська.

«Моя мама дзвонила директору школи, попереджали ії, що дитина ходить побита, що треба втручання. Але нікому нічого не треба було!!!» — обурюється Єлизавета Ніконова.

«Дуже жаль цю дитину. А дівчинка була дуже хороша, привітна, працьовита. Вина матері, яка бачила, як вітчим ставився, і мовчала, але ж кругом сусіди і керівництво села бачили та нічого не робили. Можна було краще оформити іі в інтернат. Там, може, не мед, але б принаймні залишилася б жива», — пише Валентина Чайковська .

Будинок, де мешкала сім'я дівчинки

Схоже, що у загиблої дівчинки було не так багато друзів серед ровесників, якщо доросла людина — односельчанка, яка працює в банку, — назвала школярку своєю «маленькою подружкою». «Не вкладається в голові, не можемо повірити… Така добра, хороша, талановита, гарненька, справжня, відкрита Марго… Для нас ти будеш завжди такою… Люблю, пам'ятаю, дуже шкода Марго — моя маленька подружка. Як же так?» — пише Людмила Томкович. Жінка стверджує, що, у її «маленької подружки» навіть не було мобільного телефону, настільки бідно жила її родина: «Марго була дуже хорошою, милою, працьовитою, доброю, розумною, щирою, привітною дитиною! Ремінь їй точно не потрібен був! І в гаджетах вона не сиділа — бо в неї їх просто не було! І вона була без жодних поганих звичок — чудова дитина».

Жителі села Стретівка у своїх коментарях у соцмережах пишуть, що багато хто знав, що «рано чи пізно так буде», але ніхто не зміг запобігти трагедії.

Чи винен у загибелі дитини вітчим — покаже слідство. Принаймні у поліції поки що кажуть, що слідів побоїв на тілі дівчинки виявлено не було. Та й сусідка Людмила Василенко пише, що ніколи не бачила, щоб дівчинку били: «Живу поруч і жодного разу не бачила, щоб хтось когось бив чи ще щось подібне».

Про сім'ю, де жила загибла дівчинка, відомо, що вони приїхали з Одеської області. У матері та вітчима залишилися ще двоє дітей, молодшій з яких лише чотири роки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Києві з вікна 6-го поверху викинувся 10-річний хлопчик. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Доведення до самогубства».

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