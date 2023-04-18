«Це було зовсім непросто»: відомий кухар-телеведучий розповів про свою хворобу та як навчився з нею жити

Відомий британський кухар та телеведучий Джеймі Олівер дав інтерв'ю ВВС. Приводом для бесіди став вихід книги для дітей з дислексією, яка надрукована особливим шрифтом. Вона з'явилася у британських магазинах 13 квітня. Зараз Олівер закінчує роботу над аудіокнигою.

Джеймі написав книгу «Біллі та велика пригода» (Billy and the Giant Adventure) під час локдауну.

«Час під час локдауну був дивним. І я, ставши дорослим, почав замислюватися про те, що я можу зробити для саморозвитку. Ось я і сидів по 10 хвилин на день — стільки, скільки я можу на чомусь зосередитись, і писав книгу. У результаті за чотири роки у мене вийшло 14 розділів, які я і надіслав видавцеві», — розповів Олівер.

Як виявилося, знаменитий кухар сам страждає на дислексію та синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Він був змушений розробити власний спосіб написання книги.

Ідея книги з'явилася у Джеймі після того, як він замість читання на ніч вигадував казки для своїх дітей. А їх в Олівера п'ятеро.

«Це було зовсім непросто, оскільки вони досить швидко стали читати набагато краще за мене. Ось діти й сказали: «Тату, не читай, вигадуй із голови», — згадує Джеймі.

І він почав вигадувати для дітей власні історії.

«А записував я їх тому, що постійно забував, про що говорив минулої ночі. Адже щовечора тільки й мріяв, що про джин з тоніком», — жартує Джеймі.

Свої перші книги Олівер наговорював на диктофон. Всьому виною дислексія. Людям із цією хворобою дуже важко писати та читати. Вони не можуть зрозуміти і тим більше запам'ятати надрукований або написаний текст. У них порушено взаємозв'язок між письмовою та усною мовою.

Олівер зізнався, що особливо важко йому було у шкільні роки. Навчання давалося Джеймі нелегко, внаслідок чого в нього почав вироблятися комплекс неповноцінності.

Книгу для дітей із дислексією Олівер вважає найважливішою з тих, що він написав.

«Мені здається, що я, нарешті, зумів позбутися важких спогадів шкільних років, які є у всіх, хто відчував труднощі з навчанням. І мій приклад може допомогти іншим, особливо дітям», — сказав він.

На жаль, дислексія досить поширена у світі. За даними Єльського університету, близько 20% населення США тією чи іншою мірою відчувають симптоми дислексії. У Великій Британії кожен десятий (понад 6 мільйонів осіб) живе з цією хворобою.

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